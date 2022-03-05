У Маріуполі сьогодні розпочинається евакуація мирного населення

Окупанти не отримають Маріуполь/Фото: колаж: "Сьогодні"
У Маріуполі з 11-ї ранку розпочинається евакуація мирного населення.
Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Евакуація в Маріуполі
"Сьогодні, 5 березня, з 09:00 до 16:00 буде встановлено режим тиші. З 11:00 починається евакуація мирного населення. Гуманітарний "зелений коридор" прокладено маршрутом Маріуполь – Нікольське – Розівка – Пологи – Оріхів – Запоріжжя", – написав він.
Евакуація населення здійснюватиметься муніципальними автобусами з трьох точок:
- СК "Іллічівець" (просп. Нахімова, 53);
- Драмтеатр (Театральна площа, 1);
- Кальміуська районна адміністрація (просп. Металургів, 193).
"Також, слідуючи по маршруту гуманітарного коридору в період тиші (з 09:00 до 16:00), можна буде виїхати на особистому транспорті. Величезне прохання до всіх водіїв, що виїжджають із міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – беріть із собою людей, заповнюйте максимально транспорт", – наголосив Павло Кириленко.
Також він зауважив, що відхилятися від маршруту гуманітарного коридору категорично заборонено. Всього буде декілька етапів евакуації впродовж кількох днів, щоб кожен зміг це зробити.
Нагадаємо, в Маріуполі українські захисники за тиждень знешкодили понад 100 російських військових, які штурмують місто.
Крім цього, російський солдат, який робив селфі-відео на тлі обстрілу "Градами" українського Маріуполя і радів, зізнався, що Путін – ху*ло.
Ситуація в Україні 4 березня
- За останню добу окупанти здійснили наступ на кілька міст України. Найскладніша ситуація у східних та південних областях країни.
- У Житомирі бойовики армії країни-агресорки з повітря обстріляли навчальний заклад в центрі міста. Колону з ворожими мітками українські захисники розбили під Миколаєвом.
- Продовжують тримати оборону прикордонні регіони – Чернігів і Харків.
- Українським рятувальникам вдалося загасити пожежу на Запорізькій АЕС після того, як противник відкрив вогонь по атомному реактору. Троє українських військових загинули, захищаючи Запорізьку АЕС від обстрілів.
- Уряд країни звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста по допомогу в організації гуманітарних коридорів, щоб безпечно евакуювати цивільне населення.