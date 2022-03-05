У Маріуполі сьогодні розпочинається евакуація мирного населення

Окупанти не отримають Маріуполь/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Маріуполі з 11-ї ранку розпочинається евакуація мирного населення.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Евакуація в Маріуполі

"Сьогодні, 5 березня, з 09:00 до 16:00 буде встановлено режим тиші. З 11:00 починається евакуація мирного населення. Гуманітарний "зелений коридор" прокладено маршрутом Маріуполь – Нікольське – Розівка – Пологи – Оріхів – Запоріжжя", – написав він.

Евакуація населення здійснюватиметься муніципальними автобусами з трьох точок:

СК "Іллічівець" (просп. Нахімова, 53);

Драмтеатр (Театральна площа, 1);

Кальміуська районна адміністрація (просп. Металургів, 193).

"Також, слідуючи по маршруту гуманітарного коридору в період тиші (з 09:00 до 16:00), можна буде виїхати на особистому транспорті. Величезне прохання до всіх водіїв, що виїжджають із міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – беріть із собою людей, заповнюйте максимально транспорт", – наголосив Павло Кириленко.

Також він зауважив, що відхилятися від маршруту гуманітарного коридору категорично заборонено. Всього буде декілька етапів евакуації впродовж кількох днів, щоб кожен зміг це зробити.

Нагадаємо, в Маріуполі українські захисники за тиждень знешкодили понад 100 російських військових, які штурмують місто.

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Крім цього, російський солдат, який робив селфі-відео на тлі обстрілу "Градами" українського Маріуполя і радів, зізнався, що Путін – ху*ло.

Ситуація в Україні 4 березня