Вакциновані можуть отримати привілеї. Що кажуть у МОЗ

Головний санлікар України Ігор Кузін розповів, що норми будуть переглядатися в залежності від епідситуації

Головний санітарний лікар Ігор Кузин не виключає послаблення карантину для щеплених українців / Колаж "Сегодня"

Вакциновані від коронавирусу українці можуть отримати деякі послаблення карантинних заходів. Однак це питання тільки розглядається в Міністерстві охорони здоров'я України.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в коментарі "Радіо Свобода" .

"Зараз наша головна мета – вакцинувати якомога більшу кількість населення. У разі можливого спалаху ми будемо враховувати показники охоплення щепленнями і відповідно до цього приймати ті чи інші рішення ", – говорить Кузін.

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Головний санлікар зазначив, що карантинні норми будуть переглядатися в залежності від епідситуації в країні і поки рано говорити про умови, на яких вакциновані громадяни отримають більше прав.

"Ми повинні обов'язково дотримуватися основних протиепідемічних заходів: носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, користуватися антисептичними засобами, уникати скупчень людей, а головне – вакцинуватися проти COVID-19, – додав Кузін.

Раніше на брифінгу 28 липня Ігор Кузін заявив, що з огляду на діючі правила, в разі введення "червоної" зони в Україні, її обмеження будуть однаковими для вакцинованих і не вакцинованих від COVID-19.

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Нагадаємо, що в Україні обговорюється варіант запуску внутрішнього ковідного сертифіката в додатку "Дія ". Рішення про його оформлення має ухвалити уряд.

Глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в Facebook не виключив введення заборон для невакцинованих громадян. Наприклад, вони можуть торкнутися працівників шкіл , підприємств громадського харчування і водіїв громадського транспорту.