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Нещеплених від COVID-19 не пустять на роботу? Що чекає на українців

2 серпня 2021 10:37

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Водночас глава комітету Ради з охорони здоров'я додав, що обов'язкову вакцинацію в Україні вводити не планують

В Україні вже найближчим часом можуть ввести обмеження для тих, хто не зробив щеплення від коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні вже найближчим часом можуть ввести обмеження для тих, хто не зробив щеплення від коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні незабаром доведеться ввести обмеження для нещеплених від COVID-19 громадян. Вони можуть торкнутися працівників шкіл, підприємств громадського харчування і водіїв громадського транспорту.

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Про це повідомив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький у Facebook.

"Україна згодом також буде вимушена запроваджувати обмеження для невакцинованих громадян. МОЗ вже анонсував, що у випадку погіршення епідеміологічної ситуації працюватимуть школи, де вакциновано не менше 80% вчителів", – написав він.

Радуцький припустив, що такі обмеження логічно запровадити для водіїв громадського транспорту, підприємств громадського харчування та комерційних або комунальних структур, співробітники яких безпосередньо контактують з населенням.

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"Ми в Україні не говоримо про обов'язкову вакцинацію… Але цілком справедливо вимагати, щоб роботу, яка передбачає контакт з великою кількістю людей, виконували вакциновані співробітники", – зазначив нардеп.

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Він додав, що кожен тепер повинен обирати "дозвілля і повноцінна робота або вимушені обмеження на час чергової хвилі коронавірусу".

Раніше ми повідомляли, що в Україні дозволили вакцинацію дітей препаратом Pfizer.

Також нагадаємо, вакцини від COVID-19 подорожчають. Pfizer і Moderna оновили прайс.

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

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