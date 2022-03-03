В ООН порахували, скільки мирних українців стали жертвами російської агресії

Окупанти стріляють в мирних жителів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала 752 жертви повномасштабної війни РФ проти нашої країни.

Про це повідомляє CNN.

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У звіті йдеться, що за період війни з 24 лютого до півночі вівторка, 1 березня, було вбито 227 цивільних, у тому числі 15 дітей. Кількість поранених цивільних склала 525 людей.

Як розпочалася війна?

Зранку 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про "спеціальну операцію" на території України. Після цього у низці міст України почалися вибухи та вбивства мирного населення. Російська влада зробила велику помилку, коли оголосила війну. Тисячі солдатів РФ уже були знищені. Збройні сили України тримають усе під контролем. Народ України не віддасть жодного міліметра нашої землі окупантам. Ворог понесе покарання за свої дії.

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