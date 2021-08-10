Утричі більше щеплень. В Україні після вихідних підскочили темпи вакцинації

В Україні за минулу добу, 9 серпня, вакцинували проти COVID-19 140 008 осіб. Це майже втричі більше, ніж добою раніше.

Нові дані опублікували в Міністерстві охорони здоров'я.

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У понеділок першу дозу отримали 83 697 осіб, повністю імунізовані – 56 311 українців. Протягом доби працювали 879 мобільних бригад, 2646 пунктів щеплення і 310 центрів вакцинації.

Вакцинація в Україні 10 серпня. Джерело: МОЗ

З початку вакцинальної кампанії зробили щеплення 4 220 770 осіб, з них отримали одну дозу – 4 220 768 осіб, а повністю імунізовані і отримали дві дози – 2 457 958 осіб.

За весь час медики зробили 6 678 726 щеплень від коронавірусу.

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Як працює масова вакцинація?

У МОЗ розповіли, що в Моршині на Львівщині проводять експеримент – масово вакцинують населення і перевіряють, чи будуть випадки коронавірусу. У місті принаймні однієї дозою зробили щеплення 72,4% жителів, повністю завершили вакцинацію двома дозами – 66%.

Зараз у Моршині немає зареєстрованих нових хворих на COVID-19. Останній випадок захворювання зафіксований 20 червня.

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, щоб жителі бідних країн могли пройти хоча б початковий курс. В Україні до кінця літа зроблять ще мінімум 4,5 млн щеплень.

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