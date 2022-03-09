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У Тростянець зайшло сотні одиниць техніки окупантів (фото)

Олеся Боровик, Юлія Гаврилюк
9 березня, 19:15
Російські військові хаотично стріляють у приватні будинки на Сумщині та не звертають уваги на людей

Окупанти стріляють по будинках у Тростянці / Фото: Колаж: Сьогодні

Сотні одиниць російської військової техніки прибуло у місто Тростянець, що в Сумській області.

Про це повідомив кореспондент Сьогодні.

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Танки стоять посеред міста, хаотично стріляють по житловому сектору. Вдарили по території колишнього заводу. На місці загинуло троє, включаючи підлітка 14 років.

Обстріл чують і мешканці сусіднього села Боромля. Кількість жертв уточнюється. Крім цього, військові РФ хаотично стріляють у приватні будинки та не звертають уваги на людей.

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Військова техніка у Тростянці. Фото: міський голова Юрій Бова

Околиці міста. Фото: міський голова Юрій Бова

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Ситуація у Тростянці зараз. Фото: міський голова Юрій Бова

Наслідки нападу на приватний сектор. Фото: міський голова Юрій Бова

Окупанти руйнують будинки. Фото: міський голова Юрій Бова

Приватний сектор. Фото: міський голова Юрій Бова

Знищено будинки мирних. Фото: міський голова Юрій Бова

Війна в Україні 9 березня

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