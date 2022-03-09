У Тростянець зайшло сотні одиниць техніки окупантів (фото)

Окупанти стріляють по будинках у Тростянці / Фото: Колаж: Сьогодні

Сотні одиниць російської військової техніки прибуло у місто Тростянець, що в Сумській області.

Про це повідомив кореспондент Сьогодні.

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Танки стоять посеред міста, хаотично стріляють по житловому сектору. Вдарили по території колишнього заводу. На місці загинуло троє, включаючи підлітка 14 років.

Обстріл чують і мешканці сусіднього села Боромля. Кількість жертв уточнюється. Крім цього, військові РФ хаотично стріляють у приватні будинки та не звертають уваги на людей.

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Військова техніка у Тростянці. Фото: міський голова Юрій Бова

Околиці міста. Фото: міський голова Юрій Бова

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Ситуація у Тростянці зараз. Фото: міський голова Юрій Бова

Наслідки нападу на приватний сектор. Фото: міський голова Юрій Бова

Окупанти руйнують будинки. Фото: міський голова Юрій Бова

Приватний сектор. Фото: міський голова Юрій Бова

Знищено будинки мирних. Фото: міський голова Юрій Бова

Війна в Україні 9 березня

Українські захисники вже чотирнадцятий день відбивають атаки російських окупантів. Поки військам РФ прогнозують ганебний кінець "операції в Україні", як її називають окупанти, всій країні-агресору загрожує дефолт.

Проте військові продовжують обстрілювати та вбивати мирних українців. Під черговий авіаудар знову потрапила Охтирка Сумської області – деякі будинки буквально знесли бомбами з лиця землі.

Сили ЗСУ знищили ворожу базу в районі селища Дергачі, з якої обстрілювали міські райони Харкова. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, окупанти відступили до Росії через кордон.

Через російських окупантів Чорнобильська атомна електростанція залишилася повністю без електропостачання.

Російські військові, які потрапляють у полон, розпочали зізнаватись у намірах захопити міста в Україні. Один із них розповів, що їхав не на навчання, а на війну в Україну.

Тим часом ЧАЕС знеструмлена: через 48 годин може вирватися радіація — про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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