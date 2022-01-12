В Україні починається нова хвиля COVID-19 — НАН

В Україні зросла кількість позитивних COVID-тестів/Колаж: "Сьогодні"

В Україні починається нова хвиля коронавірусу. Кількість позитивних тестів зросла майже на 40% відносно мінімуму останніх чисел грудня.

Про це повідомляє Національна академія наук України.

Реклама

Деталі

В Україні збільшилася кількість тестувань на коронавірус, а також обсяги позитивних тестів. Середня кількість нових виявлень в Україні склала до 4540 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 158 смертей на день в середньому за останній тиждень.

"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 6202 (SEIR_U), 4795 (Prophet) протягом тижня 12-18 січня 2022 року і 7072 (SEIR_U), 4735 (Prophet) — протягом тижня 19-25 січня", — йдеться в повідомленні.

Зростання летальності

Спостережувана летальність зросла до 3,2-3,3% для дат 4-5-тижневої давності. Таке зростання відбулося переважно шляхом змін у віковій структурі хворих і не має відношення до патогенних властивостей вірусу. В останні 3-5 днів серед хворих зросла частка повнолітньої молоді до 35 років.

Затримка в часі

За оцінкою науковців, Україна слідує тенденціям країн східної Європи (Чехія, Румунія, Болгарія та ін.) з невеликою затримкою в часі. Оскільки початок нової хвилі припав на святковий період, що традиційно призводить до аномалій в даних, то зараз науковцям важко оцінити та спрогнозувати реальну швидкість поширення епідемії.

Реклама

"Зараз важко оцінити і спрогнозувати реальну швидкість поширення епідемії. Згідно з даними про заразність штаму "Омікрон" і епідемічних тенденцій ряду країн світу, можна очікувати більш стрімкого, ніж будь-коли раніше, зростання епідемічних показників. Відкриття шкіл після канікул і сезонність можуть істотно вплинути на динаміку епідемії", — йдеться в повідомленні.

Таблетки від коронавірусу

У світі вже з'явилися таблетки від COVID-19. Також скоро вони можуть бути і в Україні. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що країна придбає 300 тис. курсів препарату. Таблетки зможуть захистити від "Омікрону" та інших штамів.

У світі вже є таблетки "Молнупіравір" від COVID-19. Фармацевтична компанія Merck заявляє, що вони мають механізм, який працюватиме проти "Омікрону" та інших штамів.

"Ми впевнені, що ці таблетки будуть ефективні проти "Омікрону". Цей механізм на молекулярному рівні діятиме проти "Омікрону" і, наскільки ми знаємо, проти будь-якого іншого варіанта, який може виникнути", – заявив глава компанії Merck Research Laboratories Дін Лі на конференції з охорони здоров'я, організованій JP Morgan.

Читайте також