В Україні не вистачає лікарів у COVID-відділеннях? Ми дізналися, яка ситуація у лікарнях

Деякі лікарі залишили інфекційні відділення / Колаж "Сьогодні"
В Україні нестача лікарів. Дехто залишив інфекційні відділення. Вони не хочуть працювати з COVID-пацієнтами.
Про це в інтерв'ю"Сьогодні" розповів головний санлікар України Ігор Кузін.
У лікарів колосальне навантаження
Наразі ситуація трохи стабілізувалася, заявив Ігор Кузін. Ті люди, які працювали у "ковідних" бригадах – вони продовжують працювати.
"Навантаження колосальне, бо багато важких випадків, постійні госпіталізації, понаднормова робота, телефонні консультації", – стверджує головний санлікар.
Проблема перекривається тим, що лікарі перерозподіляються між лікарнями. Медики поки що справляються.
"Великий плюс у тому, що відповідно до умов Національної служби здоров'я України опорна лікарня не може приймати хворих, якщо там недостатньо лікарів" , – додав Ігор Кузін.
Статистика коронавірусу в Україні
Минулої доби, 16 листопада, в Україні зафіксували 18 668 нових підтверджених хворих на COVID-19. Серед них 1312 дітей та 403 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 468 людей;
- летальних наслідків – 769,
- одужали – 20 211 людей.
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