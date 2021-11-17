В Україні не вистачає лікарів у COVID-відділеннях? Ми дізналися, яка ситуація у лікарнях

Деякі лікарі залишили інфекційні відділення / Колаж "Сьогодні"

В Україні нестача лікарів. Дехто залишив інфекційні відділення. Вони не хочуть працювати з COVID-пацієнтами.

Про це в інтерв'ю"Сьогодні" розповів головний санлікар України Ігор Кузін.

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У лікарів колосальне навантаження

Наразі ситуація трохи стабілізувалася, заявив Ігор Кузін. Ті люди, які працювали у "ковідних" бригадах – вони продовжують працювати.

"Навантаження колосальне, бо багато важких випадків, постійні госпіталізації, понаднормова робота, телефонні консультації", – стверджує головний санлікар.

Проблема перекривається тим, що лікарі перерозподіляються між лікарнями. Медики поки що справляються.

"Великий плюс у тому, що відповідно до умов Національної служби здоров'я України опорна лікарня не може приймати хворих, якщо там недостатньо лікарів" , – додав Ігор Кузін.

Статистика коронавірусу в Україні

Минулої доби, 16 листопада, в Україні зафіксували 18 668 нових підтверджених хворих на COVID-19. Серед них 1312 дітей та 403 медпрацівники.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 468 людей;

летальних наслідків – 769,

одужали – 20 211 людей.

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