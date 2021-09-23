В Україні знову зросла кількість COVID-пацієнтів – майже 8000 випадків за добу

В Україні зростає захворюваність на ковід / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за минулу добу, 22 вересня, зафіксували 7866 нових випадки коронавірусу. Це на 1112 більше, ніж добою раніше.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Реклама

Усього інфекцію підтвердили у 2 370 425 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 123 жителі України (усього – 55 284). Вилікувати вдалося 2 237 973 інфікованих (2305 – за останню добу).

Коронавірус в Україні. Джерело: МОЗ

Як захиститися від ковіду?

За даними МОЗ, кращий спосіб – вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби в 15 разів.

Реклама

За останні три місяці тільки 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, коли в Україні чекати нового спалаху COVID-19.

Також нагадаємо, в українських річках знайшли сліди препаратів від COVID-19. Така ж проблема є і в інших країнах Європи – це значить, що очисні споруди не справляються.