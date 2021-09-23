В Украине снова выросло количество COVID-пациентов – почти 8000 случаев за сутки

В Украине растет заболеваемость ковидом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за прошлые сутки, 22 сентября, зафиксировали 7866 новых случаев коронавируса. Это на 1112 больше, чем сутками ранее.

Об этом сообщили в Минздраве.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 370 425 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 123 жителя Украины (всего – 55 284). Вылечить удалось 2 237 973 инфицированных (2305 – за последние сутки).

Коронавирус в Украине. Источник: Минздрав

Как защититься от ковида?

По данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

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За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.

Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, когда в Украине ждать новую вспышку COVID-19.

Также напомним, в украинских реках нашли следы препаратов от COVID-19. Такая же проблема есть и в других странах Европы – это значит, что очистные сооружения не справляются.