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В Україні ускладниться ситуація на дорогах: де чекати заторів (карта)

Інна Собора
10 січня, 15:57
Водіїв просять бути уважними на дорогах та дотримуватися дистанції

Негода накриє більшість областей України. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні у найближчі дні, окрім різкого зниження температури, очікуються значні ускладнення на дорогах.

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Про це повідомили в ДСНС.

До чого готуватися водіям

  • 10-12 січня на дорогах країни, крім південної частини, очікується ожеледиця. Оголошений І рівень небезпечності, жовтий.
  • Крім того, у Києві та області 10-12 січня на дорогах ожеледиця.

Такі погоді умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.

"Водії, будьте уважні та обережні. Дотримуйтесь дистанції та швидкісного режиму!", – радять рятувальники.

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Де чекати ожеледиці. Карта: скріншот з сайту Укргідрометцентру

Що робити водіям під час снігопаду та ожеледиці

  • Водії повинні бути уважними за кермом, стежити за дорожньою обстановкою та дотримуватися правил дорожнього руху.
  • Також водії не повинні паркуватися на узбіччях доріг та у заборонених місцях. У такий спосіб автомобілі можуть заважати прибиранню снігу.
  • Водіям також рекомендують не змінювати смуги руху без потреби, якщо дороги вкриті снігом.
  • Важливо зазначити: якщо ви втратили контроль над машиною під час снігопаду, то не потрібно припиняти спробу уникнути занесення.
  • Крім того, під час мінусової температури та снігопаду краще не користуватися ручними гальмами. Це пов'язано з тим, що через особливості конструкції механізму у ньому конденсується волога. Так, колодки примерзають, і машина не знімається з ручного гальма.

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