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СЬОГОДНІ Новини України

В Україні вирує негода: як уберегти себе на дорогах (інструкція)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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9 січня, 12:38
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Водії та пішоходи мають бути дуже уважними
В Україні на дорогах дуже небезпечно у негоду. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні на дорогах дуже небезпечно у негоду. Фото: колаж "Сьогодні"

9 січня в Україну увірвалася погана погода – снігопад та ожеледиця. Водіям та пішоходам потрібно бути обережними та дотримуватися всіх правил, щоб убезпечити своє здоров'я.

Докладніше про те, що робити в сильний снігопад та ожеледицю, читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Що робити водіям під час снігопаду та ожеледиці?

Водії повинні бути уважними за кермом, стежити за дорожньою обстановкою та дотримуватися правил дорожнього руху.

Також водії не повинні паркуватися на узбіччях доріг та у заборонених місцях. У такий спосіб автомобілі можуть заважати прибиранню снігу.

Водіям також рекомендують не змінювати смуги руху без потреби, якщо дороги вкриті снігом.

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Важливо зазначити: якщо ви втратили контроль над машиною під час снігопаду, то не потрібно припиняти спробу уникнути занесення.

Крім того, під час мінусової температури та снігопаду краще не користуватися ручними гальмами. Це пов'язано з тим, що через особливості конструкції механізму у ньому конденсується волога. Так, колодки примерзають, і машина не знімається з ручного гальма.

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В Україні через негоду можуть виникнути проблеми на дорогах. Фото: Vgorode.ua

Рекомендації для пішоходів під час негоди:

  • Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги;
  • Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів;
  • При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед;
  • Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги;
  • Обходьте металеві кришки люків;
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати;
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи;
  • Попросіть своїх бабусю та дідуся залишитися в цей період вдома.

Крім того, пішоходам рекомендують уникати під час негоди дерев, споруд підвищеного ризику, а також остерігатися частин конструкцій та предметів, що нависли над будівлями, обірваних проводів ліній електропередач та розбитого скла.

Пішоходам треба бути обережними у негоду. Скриншот

В Україну йде негода

9 січня у західних, північних, центральних та східних областях на дорогах очікується ожеледиця. Вночі у Карпатах, Рівненській, Київській та Житомирській областях синоптики прогнозують сильний мокрий сніг. Приріст снігового покриву 4-10 см.

Також очікується перший рівень небезпеки – жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.

Крім того, 8-10 січня на річках басейну Прип'яті триватиме підйом рівнів води на 0,1-0,3 м. Також місцями можливий вихiд води на заплаву на річці Горинь у створі поста Дубровиця та рівень небезпеки жовтий.

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