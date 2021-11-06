В Україні висока смертність від COVID-19: МОЗ назвало причину

В Україні багато смертей від коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

У МОЗ заявили, що зараз в Україні високі цифри летальності від коронавірусу порівняно з іншими країнами світу. Це пов'язано з тим, що багато держав уже пройшли пік захворюваності.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає "РБК-Україна".

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Кількість смертей від коронавірусу в Україні зростає

Як розповів Ляшко, кількість летальних наслідків в Україні справді висока.

"Але ми порівнюємо її з такими ж летальними випадками в інших країнах в даний конкретний проміжок часу. Хоча підйом захворюваності, хвилі, відбуваються в різних країнах по-різному", – сказав міністр.

За його словами, Франція проходила підйом захворюваності два місяці тому.

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"Якщо ми хочемо порівнювати, то потрібно перераховувати на певну кількість населення, наприклад, на 10 тисяч або кількість інфікованих. І слід порівнювати з тими країнами, які в той момент також мають підйом захворюваності", – додав Ляшко.

Формування статистики може відрізнятися

Ляшко повідомив, що формування статистики померлих від коронавірусу в кожній країні може відрізнятись. За його словами, Україна представляє у статистику будь-який летальний випадок, який трапився з людиною, яка мала лабораторно підтверджений коронавірус.

"Це не означає, що людина померла саме від коронавірусу. Коронавірус міг бути як основним захворюванням, що спричинило смерть, так і при супутніх захворюваннях. Тому і ми говоримо, що ця кількість летальних випадків у людей з коронавірусом – не внаслідок, не через", – додав міністр.

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Ситуація з коронавірусом в Україні посилюється. Фото: колаж "Сьогодні"

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 5 листопада, в Україні зафіксували 25 063 нових випадків COVID-19. А за попередній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу.

Усього інфекцію підтвердили у 3 058 014 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 793 жителі України (всього – 71 635). Вилікувати вдалося 2 504 236 інфікованих (11 817 – за останню добу).