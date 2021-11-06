В Украине высокая смертность от COVID-19: Минздрав назвал причину

В Украине много смертей от коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

В Минздраве заявили, что сейчас в Украине высокие цифры летальности от коронавируса по сравнению с другими странами мира. Это связано с тем, что многие государства уже прошли пик заболеваемости.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".

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Количество смертей от коронавируса в Украине растет

Как рассказал Ляшко, количество летальных исходов в Украине действительно высоко.

"Но мы сравниваем ее с такими же летальными случаями в других странах в данный конкретный период времени. Хотя подъем заболеваемости, волны, происходят в разных странах по-разному", – сказал министр.

По его словам, Франция проходила подъем заболеваемости два месяца назад.

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"Если мы хотим сравнивать, то нужно перечислять на определенное количество населения, например, на 10 тысяч или количество инфицированных. И следует сравнивать с теми странами, которые в тот момент также имеют подъем заболеваемости", – добавил Ляшко.

Формирование статистики может отличаться

Ляшко сообщил, что формирование статистики умерших от коронавируса в каждой стране может отличаться. По его словам, Украина представляет в статистику любой летальный случай, случившийся с человеком, у которого был лабораторно подтвержден коронавирус.

"Это не значит, что человек умер именно от коронавируса. Коронавирус мог быть как основным заболеванием, повлекшим смерть, так и при сопутствующих заболеваниях. Поэтому и мы говорим, что это количество летальных исходов у людей с коронавирусом – не вследствие, не по причине", – добавил министр.

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Ситуация с коронавирус в Украине усугубляется. Фото: коллаж "Сегодня"

Коронавирус в Украине

За прошлые сутки, 5 ноября, в Украине зафиксировали 25 063 новых случаев COVID-19. А за предыдущую неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.

Всего инфекцию подтвердили у 3 058 014 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 793 жителя Украины (всего – 71 635). Вылечить удалось 2 504 236 инфицированных (11 817 – за последние сутки).