У ЗСУ попередили, що в Україну може вторгнутися білоруська армія

Існує ймовірність, що Білорусь теж може напасти на Україну/Фото: колаж: "Сьогодні"

Республіка Білорусь надає допомогу РФ в розміщенні військ на її території для ведення війни проти України.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Реклама

Деталі

"З території РБ з 24 лютого 2022 року систематично завдаються ракетні удари по військових та цивільних об’єктах. На сьогодні відзначається, що білоруські війська приведені у бойову готовність та перебувають у районах зосередження, максимально наближених до державного кордону України. Протягом поточної доби, за даними розвідки, зафіксовано значну активність авіаційної техніки. Крім того, помічено рух колон автомобільної техніки з продовольством та боєприпасами в районі населених пунктів Барановичі, Ляховичі та Пінськ", — йдеться в повідомленні.

За наявними даними ЗСУ, російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Її мета – за допомогою брехні зламати опір українського народу та української армії. Застосовуючи тактику тотальної дезінформації та залякування цивільного населення, противник намагатиметься посіяти паніку та хаос.

"У зв’язку з тим, що противнику не вдається досягти поставлених цілей через значний опір ЗС України та спротив патріотично настроєного цивільного населення, він перейшов до руйнування інформаційної інфраструктури та критично важливих державних об’єктів. Зокрема, окупаційними військами, у міру просування вглиб території України, здійснюється руйнування ретрансляційних веж стільникового зв’язку. 1 березня 2022 року завдано ракетного удару по телевежі міста Києва. Противник продовжує цинічно нехтувати нормами міжнародного гуманітарного права під час ведення бойових дій", — повідомили в ЗСУ.

Угруповання Збройних сил України здійснюють оборону визначених рубежів та завдають противнику нищівної поразки на всіх напрямках. Під час запеклих боїв на Чорнобильському напрямку отримав поранення начальник штабу 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу, а в Сіверському операційному районі було знищено командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ ЗС РФ.

Що відбувалося минулої доби?

У Харкові та Києві вночі чули звуки вибухів, у кількох містах лунали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ влучила в житловий будинок у Чернігові. Тим часом президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.

З початку доби в Україні російські військові провели перегрупування і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти й напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури.

і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти й напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури. На Чернігівщині тривають оборонні бої, щоб не пустити супротивника до столиці з північно-східного напрямку. У передмісті Чернігова були окремі ДРГ супротивника, які за підтримки броньованої техніки намагалися прорватися до міста, але їх знищили українські захисники.

Росіяни завдали ракетного удару по військовій частині у Лощинівці, що під Ізмаїлом Одеської області.

у Лощинівці, що під Ізмаїлом Одеської області. Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що ворог наступає з усіх боків. У місті виникли проблеми з електропостачанням.

У Києві прогриміла серія потужних вибухів.

Читайте також