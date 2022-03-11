В ЮНІСЕФ назвали, скільки дітей виїхали з України через війну

Люди вимушені тікати від Путінської війни/Фото: колаж: "Сьогодні"

Багато людей виїхали з України після оголошення Путіним війни. Серед них — понад 1 млн дітей.

Про це повідомляє ЮНІСЕФ.

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Більшість людей зі своїми дітьми виїхали до Польщі, Угорщини, Словаччини, Молдови та Румунії.

"Кількість дітей, які переміщують, вражає, що свідчить про те, наскільки безпрецедентною стала ситуація для дітей та сімей в Україні, – сказав регіональний директор ЮНІСЕФ у Європі та Центральній Азії Афшан Хан. – Діти залишають усе звичне і знайоме у пошуках безпеки. Це розриває серце".

Наразі в Україну прибуло 6 вантажівок з майже 70 тоннами товарів. Туди входять засоби індивідуального захисту та медичні, хірургічні й акушерські набори.

ЮНІСЕФ в Україні доставлятиме медикаменти до 22 лікарень у 5 різних постраждалих від конфлікту районах України для 20 000 дітей і матерів. Зі складу ЮНІСЕФ у Копенгагені відправили три вантажівки необхідних для дітей речей і гігієнічних наборів, які вже прибули у Польщу.

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Скільки людей загинуло внаслідок війни?

Станом на 7 березня, з початку вторгнення армії Росії в Україну, загинули 474 цивільні особи та ще 861 людина отримала поранення.

Управління верховного комісара ООН з прав людини має відомості про 406 убитих, серед яких: