Вашингтон дав прогноз, коли закінчиться війна в Україні

Україна не хоче, щоб далі гинули її громадяни, але НАТО не закриває наше небо / Колаж "Сьогодні"

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявляє, що війна Російської Федерації проти України, напевно, не скоро закінчиться, тому треба продовжувати тиснути на міжнародного злочинця Володимира Путіна.

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"На жаль, трагічно, жахливо, це можливо не скоро закінчиться. І тому ці зусилля, які ми докладаємо разом, маємо підтримувати. Ми маємо спиратися на них. Ми повинні переходити до суті справи", – заявив Блінкен.

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У Білому домі вважають, що рано ще зупиняти свої зусилля, спрямовані проти дій Путіна.

"Ми повинні підтримувати це доти, доки він не зупиниться, доки не закінчиться війна, – російські сили підуть, а український народ відновить свою незалежність, суверенітет та територіальну цілісність. Ми налаштовані робити це", – наголосив Блінкен.

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