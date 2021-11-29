Водії зможуть перевіряти, де дороги розчищені від снігу. В Україні запустили онлайн-мапу

Перша карта розташування снігоприбиральної техніки запрацювала у Полтавській області. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні можна буде онлайн слідкувати, де дороги вже розчистили від снігу. Це стало можливо після запуску інтерактивної онлайн-мапи.

Відповідну інформацію оприлюднив глава Полтавської ОДА Олег Синєгубов в своєму Telegram.

Реклама

Як це працюватиме

Рух снігоприбиральної техніки на дорогах можна відслідкувати онлайн. Карта вже запрацювала у Полтавській області.

Вся інформація публічна й доступна на сайті Агентства місцевих доріг Полтавської області. На ньому можна спостерігати, де зараз перебуває та чи інша автівка, яка має GPS-трекер.

Зараз на карті видно, що снігоприбиральна техніка розташована у місцях дислокації в населених пунктах.

Реклама

Фото: скріншот

Якою буде погода у грудні

За розрахунками народного синоптика Леоніда Горбаня, який пішов із життя 1 жовтня, перший місяць нової зими виявиться холодним. Про свій прихід в Україну грудень "повідомить" із першого дня – прийдуть морози. Будуть вони невеликими: 1-3 грудня похолодає до -4 градусів вночі і до -1 градуса вдень. Потім знову потеплішає до невеликого "плюсу" на 4-5 днів.

Реклама

Весь перший зимовий тиждень буде сухим та похмурим, дощ і сніг прийдуть з 8-10 грудня. При цьому похолодає, а це означає неприємний "мікс" із крижаного дощу та мокрого снігу, що призведе до неминучої ожеледиці.

Мороз міцнішатиме, сніг – падатиме, але невеликий і недовго. Втім, його вистачить, аби в середині грудня настала справжня зима з невеликими морозами. У другій половині місяця снігопади остаточно припиняться, вигляне сонце, однак похолодає, вночі -10 градусів. На Католицьке Різдво та Новий рік розрахунки Леоніда Горбаня обіцяють нам сніг, потепління, але не вище за нуль, збережеться невеликий мороз. Тобто не як рік тому, коли снігу в новорічну ніч не було взагалі.

Прогноз Укргідрометцентра

Як розповів сайту "Сьогодні" заступник директора Укргідрометцентру Леонід Прокопенко, грудень наблизить нас до справжньої зими, але це може бути наприкінці місяця.

"Таких суворих морозів, як і в попередні роки, не очікується, мінус 20 градусів у грудні можливі, але малоймовірні, – каже Анатолій Прокопенко. – Середньомісячна температура – від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла, це близько до норми (тобто, грудень виявиться холоднішим за листопад на 5-7 градусів. – Авт.). Сніг у грудні також тепер випадає не скрізь та не щороку. У Карпатах, північних, західних та східних регіонах сніг до кінця місяця ляже, у південних областях та в Криму випаде, але розтане".

Раніше ми писали: