Війська РФ готуються до нової спроби взяти Київ та оточити чотири міста – дані Генштабу

Російські військові. Фото: колаж "Сьогодні"

Російсько-окупаційні війська продовжують зосереджувати основні зусилля на оточенні Києва, захопленні міст Суми, Харків, Маріуполь, Миколаїв, забезпеченні сухопутного коридору між ТОТ АР Крим та континентальною частиною РФ. Вони не полишають спроб вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 12:00.

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"Противник суттєво знизив темпи просування військ, але не відмовився від проведення наступальної операції. Російський окупант несе втрати в живій сили та техніці, особовий склад деморалізований, здається в полон або вдається до дезертирства", – йдеться у повідомленні.

Продовжується формування резервів противника в пунктах постійної дислокації з метою їх подальшого перекидання до визначених районів на території нашої держави.

Крім того, через спротив жителів Херсона окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим, для чого до Херсонської області введені підрозділи Росгвардії, які незаконно затримали понад 400 громадян України.

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На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводить, проте зберігається висока ймовірність здійснення диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури в Рівненській та Львівській областях ДРГ окупантів.

На Поліському напрямку противник діє силами окремих підрозділів зі складу 29-ї, 35-ї, 36-ї загальновійськових армій Тихоокеанського флоту та Повітряно-десантних військ РФ.

"Після невдало проведеного наступу значна кількість підрозділів ударного угруповання окупантів зазнала втрат і спішно виводиться в райони відновлення. Бойову техніку зазвичай противник не евакуює", – додали у Генштабі.

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Згідно з наявною інформацією, ворог проводить перегрупування з метою підготовки до чергової спроби взяти Київ. Після невдалого наступу у напрямку Фастова противник пробує відновити наступальні дії на зазначеному напрямку.

На Сіверському напрямку противник силами окремих підрозділів зі складу 2-ї, 41-ї загальновійськових армій та 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу намагається відновити наступ.

Силами до БТГр ворог здійснив переправу через річку Трубіж, блокував автотрасу Е95 в районі Залісся. Зазнав втрат на підступах до міста Чернігова та на інших напрямках.

З метою відновлення боєздатності угруповання на територію України переміщено БТГр зі складу 55-ї окремої мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу зі складу оперативного резерву.

На Слобожанському напрямку противник силами окремих підрозділів 1-ї танкової армії (до 11 БТГр), 20-ї загальновійськової армії (до 8 БТГр), 6-ї загальновійськової армії (до 3 БТГр) Західного військового округу, 14-го армійського корпусу Північного флоту (до БТГр) намагається утримати рубіж від Сєверодонецька до Сум.

Основні зусилля зосереджує на спробі оточення Харкова та виході на бар’єрний рубіж по річці Дніпро. Триває підготовка до наступу на Суми. Ворог зосереджує армійську авіацію для забезпечення дій повітряного десанту.

На Донецькому напрямку окупанти силами 1-го, 2-го армійських корпусів та окремими підрозділами зі складу 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії (до 7 БТГр) намагається продовжити наступальні дії на раніше обрані напрямки з метою виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

На Таврійському напрямку противник силами окремих підрозділів зі складу 49-ї загальновійськової армії, 22-го армійського корпусу, 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії та Повітряно-десантних військ (до 17 БТГр) утримує рубіж від Херсона до Розівки. Спроби ворога форсувати річку Південний Буг успіху не мали. Росіяни використовують міжнародний аеропорт "Херсон" для базування бойових літаків.

У Південнобузькому операційному районі російські окупанти утримують рубіж від Херсона до Каховки. Окремі підрозділи зі складу 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу були зупинені на північному сході від Миколаєва уздовж річки Інгул.

Ситуація в Україні 9 березня