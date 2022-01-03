Спалах на порозі: коли "Омікрон" пошириться на всю Україну

Спалах "Омікрону" вже не за горами/Колаж: "Сьогодні"

У Міністерстві охорони здоров'я дали прогноз, коли в Україні очікувати значного поширення штаму "Омікрон". За словами головного санітарного лікаря, вірус може охопити всю країну вже в січні.

Про це він розповів в інтерв'ю "Суспільному".

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Коли зросте захворюваність?

Кузін зазначив, що від другої половини січня і в лютому в Україні очікується зростання захворюваності на коронавірус через штам "Омікрон".

"COVID-19 в Україні йде з невеличким запізненням відносно країн ЄС: спалахи, які реєструються в Європі, в Україну приходять через 1-2 місяці після того, як вони досягли піку там", — сказав Ігор Кузін.

"Омікрон" в Україні. Які COVID-вакцини довше захищають від штаму

В Україні вже виявляли випадки небезпечного штаму "Омікрон". Британські вчені розповіли, які вакцини, що використовуються в країні, краще захищають від нового варіанту коронавірусу. Про це йдеться в дослідженні, яке було проведене агентством охорони здоров'я та безпеки Великої Британії.

Виявилося, що навіть подвійна доза AstraZeneca не дає жодного ефекту проти симптоматичної інфекції від "Омікрону" через 20 тижнів після другого щеплення.

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