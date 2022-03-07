ЗСУ за ніч знищили понад 30 вертольотів окупантів під Херсоном

Тепер "вертушки" окупантів уже не злетять. Колаж "Сьогодні"

Під Херсоном українська армія рознесла величезну кількість техніки окупантів, особливо дісталося ворожим гелікоптерам. Про це повідомляє Командування морської піхоти у Facebook.

Військові зазначили, що цієї ночі жорстко "накрили" аеродром Чорнобаївка, який поряд із Херсоном.

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"Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Знищено від 30 вертольотів ворога, а ще жива сила та техніка", – йдеться у повідомленні.

Морпіхи також повідомляють про знищення трьох колон ворожої техніки на підступах до Миколаєва, наші військові захопили як трофеї велику кількість боєкомплекту, колісну техніку, сім гаубиць Д-20.

Протистояння російському вторгненню

За даними Генштабу, Росія зараз атакує в основному з Білорусі та створює гуманітарну кризу у захоплених містах. Так, наприклад, місто Ірпінь залишається позбавленим світла, води та тепла понад три доби, підвезення їжі та води немає, окупанти заборонили городянам виходити з будинків.

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Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Росія готує нову хвилю атак на міста України, назвав головні цілі та які сюрпризи чекають на ворога.

Тим часом за даними британської розвідки, Росія так і не досягла поставлених цілей і "мінімально" просунулися територією України за вихідні. А у Пентагоні кажуть, що Росія вже кинула проти України 95% угруповання вторгнення.

З початку повномасштабного вторгнення Росія зазнала величезних втрат: лише особового складу вбито понад 11 тисяч, підбито та захоплено велику кількість техніки.