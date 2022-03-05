За дев'ять днів війни знищено 39 літаків та 40 вертольотів окупантів – Міноборони

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Протиповітряна оборона України продовжує знищувати авіацію Російської Федерації.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Міноборони України.

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Втрати окупантів

У Міноборони зазначили, що 4 березня війська РФ втратили три штурмовики Су-25. Два із них було збито на Чернігівщині, один – під Волновахою Донецької області.

"Крім цього, у свій останній політ минулої доби вирушили й три вертольоти російських окупаційних військ. Таким чином, за дев’ять днів війни українська протиповітряна оборона знищила щонайменше 39 російських літаків та 40 вертольотів", – вказали в міністерстві.

/ Фото: РБК

Також там нагадали, що до повномасштабного вторгнення в Україну авіаційне угруповання армії РФ, зосереджене довкола українських кордонів, налічувало близько 700 одиниць авіаційної техніки – приблизно 450 літаків і понад 250 вертольотів.

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Що відбувалося в Україні минулої доби?

За останню добу окупанти здійснили наступ на кілька міст України. Найскладніша ситуація у східних та південних областях країни.

У Житомирі бойовики армії країни-агресорки з повітря обстріляли навчальний заклад в центрі міста. Колону з ворожими мітками українські захисники розбили під Миколаєвом. Продовжують тримати оборону прикордонні регіони Чернігів і Харків.

Українським рятувальникам вдалося загасити пожежу на Запорізькій АЕС після того, як противник відкрив вогонь по атомному реактору. Троє українських військових загинули, захищаючи Запорізьку АЕС від обстрілів.

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Уряд країни звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста за допомогою в організації гуманітарних коридорів, щоб безпечно евакуювати цивільне населення.

Нагадаємо, в Міноборони розповіли про втрати РФ на 10-й день війни.

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