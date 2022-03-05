Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
☢ Атака на ЗАЕС 🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Росія відправить в Україну понад тисячу найманців – ЗМІ

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 березня, 07:31
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сили найманців укріплять ослаблі частини, тому що вторгнення Росії в Україну триває вже другий тиждень
Росія може збільшити темпи та силу своїх ударів
Росія може збільшити темпи та силу своїх ударів / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія готова направити в Україну ще до 1000 найманців найближчими днями та тижнями. Військові РФ можуть "бомбардувати міста до підпорядкування", що може призвести до значних жертв серед цивільного населення.

Про це попередив високопоставлений представник західної розвідки, пише CNN.

Реклама

"Ми бачили деякі ознаки того, що вони найняті ", – сказав чиновник.

Тепер офіційний представник США повідомив CNN, що Росія планує найближчим часом відправити ще до 1000 найманців.

За словами чиновника, сили найманців укріплять ослаблі частини, оскільки вторгнення Росії в Україну триває вже другий тиждень.

Реклама

Чиновник додав, що США вважають, що найманці, які вже перебувають в Україні, "погано проявили себе, зіткнувшись із жорсткішим, ніж очікувалося, опором з боку українців", і що станом на кінець лютого в ході війни вже було вбито близько 200 таких найманців.

Тим часом офіційні особи США та Заходу очікують, що Росія збільшить темпи та силу своїх ударів по ключових населених пунктах України, включаючи Київ.

Тепер Росія, схоже, готова "бомбити міста до підпорядкування", заявив у п'ятницю один із високопосадовців західної розвідки, що може призвести до значного збільшення кількості жертв серед цивільного населення.

Реклама

"Це дуже грубий підхід", – сказав чиновник. "Важка зброя не тільки важча за вагою, а й важча з точки зору шкоди, яку вона може завдати. І вони набагато менш розбірливі".

Інші офіційні особи зауважили, що російська стратегія змістилася з військових цілей на цивільне населення, при цьому дедалі більше атак було зосереджено на населених пунктах.

"Наступні дні, ймовірно, будуть ще гіршими, з великою кількістю смертей, страждань і руйнувань, оскільки російські збройні сили перекидають важче озброєння і продовжують свої атаки по всій країні", – заявив у п'ятницю генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

СБУ перехопила розмову російських омоновців

Служба безпеки України перехопила телефонна розмова російських омоновців. Окупанти називали "спецоперацію" війною та планували повністю захопити Україну за три дні.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Чи легко зруйнувати українську АЕС під час війни – думка експерта Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, день десятий. Величезні втрати РФ, обстріли Харкова та контрнаступ ЗСУ. Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Винищувач техніки ворога. Екс-футболіст львівських «Карпат» Віталій Сапіло був командиром танкового взводу, який знищив понад 30 одиниць техніки ворога. Герой України (посмертно). Загинув під час авіаудару.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Підполковник Круглов Андрій. Вивів підрозділ ЗРК "Бук" з-під ударів ворога і особисто знищив два російські вертольоти та один літак, за що отримав прізвисько “снайпер-ракетник” і звання Герой України.
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти