Захоплювач Кабміну відправлений в СІЗО, COVID-19 настає, а справа Чауса йде в суд – головні новини СЬОГОДНІ

Володимира Прохнича відправили в СІЗО, Миколу Чауса - в суд, а пожежні Греції не можуть приборкати вогонь / Колаж "Сегодня"

6 серпня суди обирали запобіжний захід ветерану АТО Володимиру Прохничу, який двома днями раніше зайшов до Кабміну з гранатою, і учасникам бандформування з Харківщини. Президент України підписав ряд законів, а Газпром почав спустошувати свої сховища в ЄС.

Ми зібрали найважливіші новини п'ятниці.

Доля терористу з Кабміна

Днем в Печерському суді Києва обирали запобіжний захід 43-річному Володимиру Прохничу, який в середу зайшов до адміністративного приміщення Кабінету міністрів України і почав погрожувати вибухом гранати. Через кілька годин судового засідання ветерана АТО взяли під варту, не погодившись віддати його на поруки.

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Журналісти "Сегодня" вели онлайн-трансляцію засідання суду .

Прохнич спілкується з цивільною дружиною Аллою. Фото Влад Гарнаев, "Сьогодні"

Прохничу раніше повідомили про підозру за трьома статтями: ст. 341 (захоплення державних будівель), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю). Відзначимо, що чоловікові загрожує до 15 років в'язниці.

Рекет від "Нацкорпусу"

У Шевченківському суді Києва вибирали запобіжний захід вісьмом членам "Нацкорпусу" , які днем раніше були затримані СБУ на Харківщині. Затримані звинувачуються в створенні і керівництві злочинною організацією, в здирництві та протидії законній господарській діяльності.

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СБУ оприлюднила докази злочинів затриманих. В основному це записи телефонних переговорів, на яких постійно звучать погрози вбивства тим, хто не хотів платити рекетирам. "Сегодня" розбиралася, що з себе представляють затримані і причому тут Аваков .

Екс-суддю Чауса скоро судитимуть

Розслідування справи екс-судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса про отримання ним хабара в 150 тисяч доларів завершено. Прес-служба НАБУ повідомила , що 6 серпня стороні захисту були відкриті матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Це означає, що справу судді найближчим часом почнуть розглядати його колеги.

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НАБУ показало відео, як Чаус домовлявся про хабарі

COVID-19 знову наступає

В Україні за останню добу, 5 серпня, було зафіксовано одна тисяча вісімдесят один новий випадок інфікування коронавірусом. Це виявилося на 29 більше, ніж було добою раніше.

Президент підписав низку законів

Президент України Володимир Зеленський підписав кілька законопроектів, раніше прийнятих Верховною Радою.

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Так вводиться кримінальна відповідальність за незаконний видобуток піску, крейди, вапняку та інших корисних копалин місцевого значення. В деяких випадках покарання буде до 8 років в'язниці .

А дітям тепер заборонено продавати ліки. Згідно зі змінами до ст. 21 закону "Про лікарські засоби", заборона на продаж медпрепаратів вводиться для тих, кому ще не виповнилося 14 років.

Курорти у вогні

У Туреччині та Греції продовжували бушувати лісові пожежі. Сьогодні президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що їм вдалося ліквідували 196 вогнищ лісових пожеж. Але в п'яти провінціях – Антальї, Муглі, Іспарті, Айдин і Денізлі – горять ще 12 вогнищ.

Грецькі пожежники цілодобово ведуть свою боротьбу з вогнем / Фото Reuters

У ніч на п'ятницю тисячі греків змушені були покинули свої будинки на околицях Афін і сотні були евакуйовані на човнах з прилеглого острова Евія, оскільки в Греції четвертий день вирують лісові пожежі. Вогонь швидко поширюється завдяки сильному вітру і поки взяти його під контроль не вдається.

Шантаж Газпрому

Російський монополіст "Газпром" почав спустошувати свої сховища газу в Європі, щоб за всяку ціну уникнути нарощування транзиту через Україну. Про це заявив в п'ятницю генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон .

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У підсумку, незважаючи на тимчасову зупинку газопроводів в обхід України, транзит газу через нашу ГТС не виріс. Така поведінка російської компанії пов'язане з бажанням скоріше ввести в експлуатацію газопровід "Північний потік – 2".