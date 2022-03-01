Зеленський зідзвонився з Байденом: про що говорили

Лідери поговорили про санкції для РФ та допомогу Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Джо Байденом. Дзвінок відбулася у вівторок, 1 березня.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму Twitter.

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"Щойно мав розмову з Джо Байденом. Обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні. Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку!", — написав Зеленський.

Що відбувається в Україні 1 березня

У Харкові та Києві вночі чули звуки вибухів, у низці міст лунали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ влучила в житловий будинок у Чернігові. Тим часом президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.

З початку доби в Україні російські військові провели перегрупування військ і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти та напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури.

і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти та напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури. На Чернігівщині тривають оборонні бої, щоб не пустити супротивника до столиці з північно-східного напрямку. У передмісті Чернігова були окремі ДРГ супротивника, які за підтримки броньованої техніки намагалися прорватися до міста, але їх знищили українські захисники.

Росіяни завдали ракетного удару по військовій частині у Лощинівці, що під Ізмаїлом Одеської області.

у Лощинівці, що під Ізмаїлом Одеської області. Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що ворог наступає з усіх боків. У місті виникли проблеми з електропостачанням.

У Києві прогриміла серія потужних вибухів.

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