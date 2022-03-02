Чекати на нові удари? Росія закликала індусів евакуюватися з Харкова до вечора

Харків після удару. Фото: колаж "Сьогодні"
Індійська журналістка повідомляє, що Росія попередила Індію про необхідність евакуювати своїх громадян з Харкова до 18:00 будь-якими способами, навіть пішки.
Про це написала Devirupa Mitra.
"Представник МЗС Індії повідомив, що посольство Індії рекомендує громадянам залишити Харків до 18:00. Місцевий час було зазначено "на підставі інформації з Росії". Він додав, що вони мають у будь-який спосіб піти, зокрема "пішки"", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що основна частина посольства Індії у Києві наразі перебуває у тимчасовому офісі у Львові.
"Ми випустили цей бюлетень на основі матеріалів, наданих російською стороною. Ми не вибрали час. Ми не вибрали місце: представник МЗС. У рекомендаціях МЗС був зазначений крайній термін 18:00 за місцевим часом і перераховано три українські міста, куди студенти можуть приїхати з Харкова", – додала журналістка.
Обстановка
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