Жовтих незабаром не залишиться! В Україні оновили зони карантину – список

У регіонах посилили карантинні правила / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні зростає захворюваність на COVID-19, нині показник перевищує норму. У країні залишилося лише дві жовті області.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

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Червона зона:

Рівненська область;

Івано-Франківська область.

Жовта зона:

Кіровоградська область;

Полтавська область.

Ще 20 регіонів та Київ входять до помаранчевої зони карантину.

Коронавірус в Україні

За добу 3 лютого в Україні виявили 43 778 нових підтверджених випадків СOVID-19. Серед них – 4381 дитина та 873 медики.

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Минулої доби госпіталізували 4328 осіб, зафіксували 174 летальні результати. Крім цього, одужали 9497 осіб.

Усього за час пандемії проведено 18 404 417 ПЛР-тестування.

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