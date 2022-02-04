Жовтих незабаром не залишиться! В Україні оновили зони карантину – список

У регіонах посилили карантинні правила / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні зростає захворюваність на COVID-19, нині показник перевищує норму. У країні залишилося лише дві жовті області.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Червона зона:
- Рівненська область;
- Івано-Франківська область.
Жовта зона:
- Кіровоградська область;
- Полтавська область.
Ще 20 регіонів та Київ входять до помаранчевої зони карантину.
Коронавірус в Україні
За добу 3 лютого в Україні виявили 43 778 нових підтверджених випадків СOVID-19. Серед них – 4381 дитина та 873 медики.
Минулої доби госпіталізували 4328 осіб, зафіксували 174 летальні результати. Крім цього, одужали 9497 осіб.
Усього за час пандемії проведено 18 404 417 ПЛР-тестування.
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