Желтых скоро не останется! В Украине обновили зоны карантина – список

В регионах ужесточили карантинные правила / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине растет заболеваемость COVID-19, сейчас показатель превышает норму. В стране осталось только две желтые области.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Красная зона:
- Ровенская область;
- Ивано-Франковская область.
Желтая зона:
- Кировоградская область;
- Полтавская область.
Еще 20 регионов и Киев, входят в оранжевую зону карантина.
Коронавирус в Украине
За сутки 3 февраля в Украине обнаружили 43 778 новых подтвержденных случаев COVID-19. Среди них – 4381 ребенок и 873 медика.
За прошлые сутки госпитализировали 4328 человек, зафиксировали 174 летальных исхода. Кроме этого, выздоровели 9497 человек.
Всего за время пандемии проведено 18 404 417 ПЦР-тестирований.
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