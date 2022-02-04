Желтых скоро не останется! В Украине обновили зоны карантина – список

В регионах ужесточили карантинные правила / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине растет заболеваемость COVID-19, сейчас показатель превышает норму. В стране осталось только две желтые области.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

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Красная зона:

Ровенская область;

Ивано-Франковская область.

Желтая зона:

Кировоградская область;

Полтавская область.

Еще 20 регионов и Киев, входят в оранжевую зону карантина.

Коронавирус в Украине

За сутки 3 февраля в Украине обнаружили 43 778 новых подтвержденных случаев COVID-19. Среди них – 4381 ребенок и 873 медика.

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За прошлые сутки госпитализировали 4328 человек, зафиксировали 174 летальных исхода. Кроме этого, выздоровели 9497 человек.

Всего за время пандемии проведено 18 404 417 ПЦР-тестирований.

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