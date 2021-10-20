Моторошні відділення і вивезення тіл померлих: МОЗ показало кадри з COVID-лікарень

МОЗ показало моторошні фото з COVID-відділень лікарень / Фото: Колаж: Сьогодні

МОЗ показало моторошні фото з COVID-відділень лікарень і як вивозять тіла померлих.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.



У МОЗ також зазначили, що за даними Центру контролю і профілактики захворювань, невакциновані від коронавірусу громадяни мають в 11 разів більший ризик померти від штаму "Дельта", ніж вакциновані.

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Ризик захворіти у нещеплених в 6 разів вище в порівнянні з тими, хто отримав дві дози вакцини. При цьому, статистику МОЗ підкріпило фотографіями з COVID-відділень українських лікарень.

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За минулий тиждень зробили щеплення 762 352 людини. Всього в Україні щеплені повністю 6 573 564 особи.

Антирекорди коронавірусу

В Україні за останню добу виявлено 18 912 нових випадків інфікування коронавірусом.

Всього інфекцію підтвердили у 2 679 185 осіб. За минулу добу від COVID-19 померло 495 жителів України (всього – 61 843). Вилікувати вдалося 2 344 799 інфікованих (7605 – за останню добу).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1606), Дніпропетровській (1253), Харківській (1242), Запорізькій (1225) і Донецькій (1 040) областях.

В Україні зросли темпи COVID-вакцинації

За 19 жовтня від COVID-19 вакциновано 226 587 українців.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 207 903 людини, з них отримали одну дозу – 8 207 901 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 658 010 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Всього проведено 14 865 911 щеплень. 95% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня – невакциновані.

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