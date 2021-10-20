Жуткие отделения и вывоз тел умерших: Минздрав показал кадры из COVID-больниц

Минздрав показал жуткие фото из COVID-отделений больниц / Фото: Коллаж: Сегодня

Минздрав показал жуткие фото из COVID-отделений больниц и как вывозят тела умерших.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.



В Минздраве также отметили, что по данным Центра контроля и профилактики заболеваний, невакцинированные от коронавируса граждане имеют в 11 раз больший риск умереть от штамма "Дельта", чем вакцинированные.

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Риск заболеть у непривитых в 6 раз выше по сравнению с теми, кто получил две дозы вакцины. При этом, статистику Минздрав подкрепил фотографиями из COVID-отделений украинских больниц.

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За прошлую неделю привились 762 352 человека. Всего в Украине привиты полностью 6 573 564 человека.

Антирекорды коронавируса

В Украине за последние сутки обнаружено 18 912 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Всего инфекцию подтвердили у 2 679 185 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 495 жителей Украины (всего – 61 843). Вылечить удалось 2 344 799 инфицированных (7605 – за последние сутки).

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1606), Днепропетровской (1253), Харьковской (1242), Запорожской (1225) и Донецкой (1040) областях.

В Украине выросли темпы COVID-вакцинации

За 19 октября от COVID-19 вакцинировано 226 587 украинцев.

С начала прививочной кампании привито 8 207 903 человека, из них получили одну дозу – 8 207 901 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6658010 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 14 865 911 прививок. 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.

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