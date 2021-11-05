2,5 тисячі смертей з початку року: генеральний прокурор Ірина Венедіктова навела жахливу статистику ДТП

З початку 2021 року 800 дітей постраждали внаслідок аварій на дорозі

В Україні сталося багато ДТП через неповнолітніх/Колаж: Сьогодні

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова розповіли статистику смертей у дорожньо-транспортних пригодах, що сталися з початку 2021 року

Про це вона повідомила в ефірі ток-шоу "Право на владу".

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ДТП та неповнолітні

За словами генпрокурора, станом на листопад поточного року 35 неповнолітніх спричинили ДТП, які вже інкримінуються Кримінальним кодексом. З початку 2021 року 800 дітей постраждали у дорожньо-транспортних пригодах.

Страшна статистика

Ірина Венедиктова зазначила, що в Україні за цей рік сталося 2,5 тисячі смертей, а за весь минулий рік — 3,5 тисячі.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

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