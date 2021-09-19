2016-й: Вбивство Шеремета, звільнення Савченко і націоналізація "Приватбанку" – головні події 26-го року Незалежності

Проєкт "Україна, яку будуємо ми" згадує все про становлення і розвиток незалежності України

Перемога Джамали, звільнення Савченко і націоналізація Приватбанку - важливі події 2016-го. Колаж "Сьогодні"

Декомунізація, скандальні відставки, зміна уряду – все це ми пережили у 2016 році, згадує у проєкті "Україна, яку будуємо ми" кореспондент Максим Урлапов.

Відмова від російського газу

Україна повністю відмовляється від газу із Росії. На це зважується уряд Яценюка.

"Зупинити придбання російського газу. І це єдино правильний шлях, щоб з одного боку позбутися від російської газової залежності, і з іншого боку зменшити споживання газу", – зазначає Арсеній Яценюк.

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Газ Україна відтоді закуповує лише через країни Євросоюзу. А щоб знизити споживання блакитного палива – уряд заохочує мешканців приватних будинків купувати котли на альтернативному паливі. Видає для цього пільгові кредити. Також по всій країні з’являються мінікотельні – модулі, які працюють на щепі, брикетах. Роблять їх із того, що раніше лежало в нас під ногами і просто гнило – з відходів деревообробної промисловості, і навіть з відходів пшениці, кукурудзи і очерету.

Перемога Джамали

Джамала перемагає на Євробаченні. Вона ламає всі шаблони. На конкурсі, де всі звикли до запальних танців, веселощів, гламуру – вона співає про трагедію свого народу. Про депортацію кримських татар із Криму радянським режимом у далекому 1944-му. І ця пісня дуже тісно переплелася із сучасними подіями, каже Джамала. Ця пісня про нову трагедію кримських татар і всієї України.

"Ми страждали – ми просто у вогні, ми досі не можемо повернутися додому в Крим. Не можемо повернутися в Донбас. І ми кажемо – це таке хамство, яке не можна перенести. Вони прийшли, сказали, ми тут будемо жити, поставили свої чемодани. І тут і залишилися", – каже співачка.

Вона доносить правду усьому світу – англійською мовою.

Звільнення Надії Савченко

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Майже два роки в полоні у бойовиків. Вона доводила так званих суддів так званої "ДНР" до білого коліна. Потім оголосила сухе голодування і багато тижнів нічого не їла. Українські ЗМІ створили з неї ледве не кумира і порівнювали її з Жанною Д’арк. І ось нарешті – обмін. Савченко прибуває до Києва літаком. В аеропорту – ажіотаж. Головна героїня дійства йде босою. Просить усіх відійти від неї. Постійно зривається на крик.

"Герої будуть в Верховній Раді України!!!" – каже звільнена з полону.

Савченко стає народним депутатом України. Який буде з неї парламентар? Вона зізнається – з середини добре знає тільки дві структури – армію й тюрму, і мало що розуміє в політиці і в законодавстві. Але не сумує з цього приводу.

А далі буде поїздка в так звану "ДНР". Погрози депутатам гранатою. Її звинувачуватимуть у перевезення зброї з "ДНР" і у підготовці теракту – спробі закидати бойовими гранатами дві лоджії Верховної ради з депутатами, обрушити мінометами купол парламенту і добивати автоматами тих, хто уціліє. Утім ця справа розвалиться в суді і Савченко відпустять на волю.

Вбивство Павла Шеремета

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У липні 2016 року вбили відомого журналіста Павла Шеремета. В його машину підклали вибухівку. Злочин цей і досі не розкритий. Правоохоронці затримали волонтерку, військового медика Яну Дугарь, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко та сержанта збройних сил Андрія Антоненка. Усі вони – учасники Операції Об’єднаних Сил на Донбасі. Їх побратими назвали звинувачення абсурдними. Причетність цих людей до злочину і досі викликає багато сумнівів. Усіх трьох зараз відпустили під домашній арешт. Сам Павло Шеремет – родом із Білорусі – вважався особистим ворогом Лукашенка. Європейські ЗМІ повідомляли, що вбивство журналіста планували саме білоруські спецслужби.

Декомунізація

У 2016-му активізувався процес декомунізації. По всій країні демонтували пам’ятники радянських лідерів та перейменовували вулиці та міст. Дніпропетровськ – названий на честь комуністичного діяча Григорія Петровського – перейменували на Дніпро. Кіровоград став Кропивницьким. Комсомольськ на Полтавщині став Горішніми Плавнями, що викликало хвилю жартів.

Відкриті декларації

Поки молоді хлопці гунули на війні – депутати, судді, чиновники жирували, маючи величезні статки. У шоці була вся країна. Чиновників зобов’язали декларувати усе своє майно і майно своїх родичів. За обман – кримінальна відповідальність. І всі ми побачили – сотні тисяч, а то й мільйони доларів на рахунках посадовців, які все життя були лише на державних посадах з невеликою зарплатнею.

Розкішні будинки, автомобілі, нерухомість у Європі – все це декларують починаючи з 2016-го року наші посадовці. І робилося все це задля того, щоб карати чиновників за корупцію. Не можеш пояснити, звідки взяв усі ці багатства, – тюрма. Але все це поки так і лишилося лише у планах.

Націоналізація "Приватбанку"

Наприкінці 2016-го держава націоналізувала "Приватбанк". Цей банк був на межі банкрутства через фіктивні кредити, махінації, які організовували колишні власники, щоб вивести звідти мільйони доларів. Звичайні вкладники в результаті націоналізації не постраждали. Уже державний "Приватбанк" повертав усі депозити і виконував усі свої зобов’язання.

Історична реконструкція

Цього року завершили масштабну реконструкцію головного універмагу країни – ЦУМ Київ. Над проєктом працюють міжнародні експерти, за основу беруть зразки світової класики – лондонський Harrods та Galeries Lafayette в Парижі. Тож знакове місце, зведене 1939 року, Еста Холдинг Ріната Ахметова відбудовує так, щоб зберегти історичну назву і фасад