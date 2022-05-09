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9 травня: свято, вихідний чи день пам’яті? Спецпроєкт "України 24" та "Медіацентру Україна" – онлайн

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9 травня, 14:55
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Експерти обговорять, як змінюється ставлення до цієї дати в Україні
9 травня в Україні відзначають День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ілюстрація "Сьогодні"
9 травня в Україні відзначають День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ілюстрація "Сьогодні"

Сьогодні, 9 травня, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього року через повномасштабне вторгнення Росії – з новим гаслом. Замість "Пам'ятаємо – перемагаємо!" сьогодні українці кажуть "Перемогли нацистів – переможемо й рашистів!".

Напередодні Україна разом відзначала День пам'яті та примирення – з усім цивілізованим світом. Водночас Росія залишається на його задвірках і 9 травня відзначає "день перемоги". Цей міф, створений при СРСР, Володимир Путін зробив основою для відродження нацизму в 21 столітті, вже в Російській Федерації.

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До окупації Криму та частини Донецької і Луганської областей у 2014 році погляди більшості українців до цієї дати не відрізнялись від тих, що пропагував Кремль. Проте відтоді тих, хто хоче святкувати радянсько-російський День перемоги, меншало. Повномасштабне вторгнення РФ в Україну 24 лютого стало точкою неповернення у ставленні до росіян, Росії і наративів, що вона нав'язує.

Та що тепер 9 травня для українців – свято, вихідний чи день пам’яті? Що робити з російським "побєдобєсієм"? Чи можуть у нас бути спільні перемоги з росіянами? Переосмисленню та зміні ставлення до цієї дати в Україні і буде присвячений спеціальний проєкт "9 мая: переосмислення" телеканалу "Україна 24" та платформи "Медіацентр Україна".

У панельній дискусії візмуть:

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- Андрій Павлишин, журналіст, громадський діяч, історик, співзасновник Форуму видавців;

- Олександр Зінченко, колишній заступник директора Інституту національної пам’яті;

- Андрій Зелінський, священик УГКЦ, військовий капелан;

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- Роман Цимбалюк, журналіст.

Модеруватиме дискусію ведуча телеканалу "Україна 24" Олена Цинтила.

Дивіться спецпроєкт онлайн:

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Дані на 10:00 9 травня
1
Особовий склад 25650
Особовий склад
2
Літаки 199
Літаки
3
Гелікоптери 158
Гелікоптери
4
Танки 1145
Танки
5
ББМ 2764
ББМ
6
Артилерія 513
Артилерія
7
Засоби ППО 87
Засоби ППО
8
РСЗВ 185
РСЗВ
9
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