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Адвокат потерпілих у ДТП: теща Притули втратила залишки совісті

12 квітня, 15:40

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Лілія Сопельник страждає хворобою Паркінсона, за якої не можна керувати автомобілем

Теща українського шоумена Сергія Притули намагається уникнути жорсткого вироку в суді та відшкодування збитків на лікування і реабілітацію жінки та її дитини, яких вона збила на автомобілі в Києві в 2019 році.

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Про це на своїй сторінці в Facebook заявив адвокат потерпілих Юрій Сухов.

"Людина явно втратила залишки своєї совісті і досі залишається безкарною, поки потерпілі протягом майже двох років боролися за власні життя на лікарняній койці та в інвалідному кріслі", – пише Сухов.

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За словами адвоката, сама Лілія Сопельник оцінює суму морального збитку потерпілим "в 50 тисяч гривень за кожного".

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До того ж, у неї в 2016 році діагностували хворобу Паркінсона, через яку її могли визнати неосудною. Але за такого діагнозу призначаються препарати, після яких протипоказано водіння автомобілем.

"Фактично весь цей час до фатального ДТП за кермом перебувала "потенційна вбивця", яка навмисне піддавала людей смертельній небезпеці! Скільки ще потрібно таких жертв, щоб "тихих вбивць" карали за законом?" – запитує Сухов.

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Крім того, посилаючись на потерпілих, адвокат стверджує, що після аварії Лілії Сопельник залишили водійські права.

Він нагадав, що його жертви понесли множинні травми – Анжела Печенізька стала інвалідом і понад півтора року терпить одну операцію за одною, крайня з них була місяць тому.

А її сина Ростислава "буквально зібрали по частинах після найскладніших переломів", але і зараз він продовжує жити з фізичної та душевним болем і все життя буде приречений на фізичні обмеження.

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Юрій Сухов додав, що наступне судове засідання у справі Лілії Сопельник пройде 12 квітня в 16:00 в Дарницькому районному суді Києва.

Нагадаємо, що 22 серпня 2019 року в одному з дворів Дарницького району столиці 59-річна Лілія Сопельник наїхала на Анжелу Печенізьку та її 9-річного сина, яких госпіталізували зі струсом мозку, переломом кісток тазу, майже всіх ребер, закритою травмою живота та грудної клітки .

Пізніше стало відомо, що старша дочка Сопельник заміжня за шоуменом Сергієм Притулою, а молодша – за народним депутатом IV-VIII скликань Віталієм Хомутинником. Суд у цій справі проходить з вересня 2020 року.

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Київ ДТП Сергій Притула дорожня пригода

Джерело: Сьогодні

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