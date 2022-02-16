Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 #UAразом Рінат Ахметов у Маріуполі Рінат Ахметов у Маріуполі Перша медаль на Олімпіаді Перша медаль на Олімпіаді 🎤 Alina Pash відмовилася від Євробачення
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Ахметов розповів про головне, що побачив під час візиту до Маріуполя

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 лютого, 17:31
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Бізнесмен побував на підприємствах "Азовсталь" та ММК імені Ілліча. На його думку, все йде правильним шляхом
Бізнесмен Рінат Ахметов 16 лютого приїхав до Маріуполя. Фото: колаж "Сьогодні"
Бізнесмен Рінат Ахметов 16 лютого приїхав до Маріуполя. Фото: колаж "Сьогодні"

Підприємець, засновник та акціонер компанії SCM Рінат Ахметов приїхав до Маріуполя та відвідав "Азовсталь" і ММК імені Ілліча. Також бізнесмен оглянув виробничі потужності та поспілкувався з трудовими колективами.

Ахметов поділився враженнями та розповів, що побачив у Маріуполі.

Реклама

"Що найголовніше побачив – я побачив, які заряджені очі у директорів, у співробітників всіх, у мерії, і націлені на результат. Як усі націлені на успіх. Всі хочуть, щоб це були найкращі підприємства, бо вони конкурують своєю продукцією на світовій арені. І вони так залучені, натхненні, і так захоплююче про це розповідають. Думаю, ви всі це бачили", – наголосив Ахметов.

На думку підприємця, це говорить про те, що все йде правильним шляхом.

"Ми інвестували, інвестуємо та інвестуватимемо. Ми робитимемо все для того, щоб наша продукція вигравала чемпіонати світу. Щоб ми були найкращими. І Маріуполь від цього вигравав, і Україна від цього вигравала", – додав Ахметов.

Про що Рінат Ахметов говорив на ММК ім. Ілліча

Підприємець, засновник та акціонер компанії SCM Рінат Ахметов побував на ММК імені Ілліча та поділився враженнями від Маріуполя. За словами бізнесмена, місто прекрасне і в ньому живуть чудові люди.

"Прекрасне місто, прекрасні люди. Ми сьогодні тут, бо весь світ про нас дбає. Ми тут, щоб разом із маріупольцями поділяти цю тривогу. У нас одна мета: сильний Маріуполь і сильна Україна. Ми інвестували, інвестуємо і будемо інвестувати в це місто. Зробимо все, щоб люди мали тут щасливе життя", – сказав Ахметов.

Він додав, що зараз увесь світ каже, що Україна у небезпеці, але все буде гаразд.

Реклама

Що відбувається зараз на ММК ім. Ілліча у Маріуполі

Станом на 16 лютого Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча спокійно працює і не планує зупинятися через можливе вторгнення Російської Федерації до нашої країни. Про це повідомив заступник директора ММК Ілліча Олег Астаф'єв в ефірі телеканалу "Україна 24".

Астаф'єв запевнив, що металурги завжди були й залишаються зі своєю країною. Трудові колективи підтримали державну ініціативу, і на знак солідарності було піднято українські прапори над адмінбудівлями та цехами.

Щодо настроїв усередині колективу – все спокійно, люди працюють стабільно.

Реклама

"Нас у Маріуполі вже важко чимось залякати. Ми працювали у 2014 році та в умовах пандемії. І сьогодні ми продовжуємо працювати за таких самих умов", – зазначив Астаф'єв.

За його словами, з 2014 року на підприємстві були реалізовані дуже потужні проєкти з модернізації виробничих дільниць, а також найбільші екологічні проєкти.

"Все це підтверджує те, що за будь-яких кризових часів ми продовжуємо інвестувати, розвиватися і працювати для стабільності як держави, так і нашого міста", – підсумував Астаф'єв.

Зазначимо, що Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча є найбільшим промисловим підприємством Приазов'я та Донецької області.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров СБУ помітила "слід іноземних спецслужб" у масштабній хакерській атаці на Україну Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак У Києві біля мосту Метро знайшли тіло іноземця (фото) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Готується до вторгнення РФ? Як зараз працює бронетанковий завод у Харкові Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

223 883

захворіло за тиждень в Україні

-10%

ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.24

Російський рубль (₽)

0.375

Євро (€)

32.03

Doodle Сьогодні
16 лютого. Френсіс Гальтон. Рівно 200 років тому цього дня народився англійський антрополог, психолог, соціолог, метеоролог, винахідник, який прославився новаторськими дослідженнями інтелекту
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
<p>Що покласти в &quot;тривожну валізу&quot; і де шукати укриття?</p>
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти