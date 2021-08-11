"ПВК "Вагнер" під посольством Судану і прощання з Олександром Ройтбурдом – анонси СЬОГОДНІ

Посольство Судану і художник Олександр Ройтбурд / колаж "Сьогодні"
Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 11 серпня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".
Україна
- Засідання Кабінету міністрів України.
- 10:00 – засідання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а, каб. 504).
- 10:00 – засідання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).
- 10:00 – засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг у формі відкритого слухання (вул. Смоленська, 19, к. 123).
- 10:00 – засідання у справі про переслідування учасників автомайдану у Святошинському райсуді Києва. Буде зачитаний обвинувальний акт стосовно 19 осіб, зокрема колишнього керівництва департаменту ДАІ МВС та УДАІ ГУ МВС у Києві (вул. Якуба Коласа, 27а).
- 11:00 – презентація проекту ревіталізації "Чорнобиль. Збереження": прес-подорож до Чорнобиля; круглий стіл на тему збереження чорнобильського спадщини; екскурсія Прип'яттю.
- 11:30 – розгляд апеляційних скарг прокурора, захисників, представника потерпілого на вирок Бориспільського міськрайонного суду Олександру Волкову за звинуваченням в організації викрадення і вбивства Юрія Вербицького, викрадення Ігоря Луценка у Київському апеляційному суді (вул. Солом'янська 2-А).
- 18:00 – безкоштовна екскурсія від Національного музею Революції Гідності. Маршрут стартує від однієї з "фортець" протестувальників – Будинку профспілок. Збір біля Інформаційно-виставкового центру Музею Майдану (Майдан Незалежності, 18/2, Будинок профспілок). Реєстрація за посиланням.
- 18:00 – "вечірка нового сезону" від телеканалу "Україна". Серед гостей – відомі актори, представники шоу-бізнесу (ресторан Havana, Набережне шосе, 28).
- 20:00 – акція під посольством Республіки Судан в Україні "ПВК "Вагнер". Брудні руки Кремля" (вул. Лубенська, 1). Деталі.
Одеса
- 10:00 – церемонія прощання з художником Олександром Ройтбурдом у дворі Одеського художнього музею. О 13:00 – поховання на Єврейському кладовищі в Одесі.
За кордоном
США
- Міністерство енергетики США опублікує щотижневий звіт про комерційні запаси нафти, бензину та дистилятів у країні.
Катар
- У Досі пройде зустріч розширеної "трійки" щодо Афганістану на рівні спецпредставників США, Пакистану, Китаю і Росії.