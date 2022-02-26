Активність ворога у Чорному морі – російські дрони розвідують український берег

Зранку на ділянці Ізмаїльського прикордонного загону спостерігається активність ворожих дронів, повідомляє МВС України.
Ворог дронами намагається активно розвідувати узбережжя. Безпілотні літальні апарати агресора з висоти близько 1 км розвідують узбережжя Чорного моря та річки Дунай.
"Проти повітряних порушників при наближенні відкривається вогонь і про кожен із них інформуються сили Командування Повітряних Сил ЗСУ", – йдеться у повідомленні.
Знищено російський дрон
Атака ворожого дрону з моря провалилася, повідомляє Держприкордонслужба України.
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Цієї ночі корабель Морської охорони ДПСУ "Григорій Куроп'ятніков" був атакований безпілотником. Дрон знищено, корабель цілий.