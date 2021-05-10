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Звільнення Києва від більшовиків і відповідь ЄС на дії Росії – анонси СЬОГОДНІ

10 травня, 07:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 10 травня в Україні та за кордоном в одному місці

У Києві 10 травня вшанують пам'ять українських і польських воїнів у день визволення столиці від російських більшовиків, а в Євросоюзі мають намір визначитися з відповіддю на заборону в'їзду в Росію восьми громадянам ЄС.

Україна

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Урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення Києва від російських більшовиків. Представники громадськості, ЗСУ, Інституту національної пам'яті, МЗС, Державної служби етнополітики та свободи совісті, Польського інституту в Києві вшанують українських і польських воїнів:

  • 11:00 – спільна молитва, покладання квітів і військова сальва на честь українсько-польського союзу зброї біля пам'ятника "Старшинам Армії УНР – уродженцям Києва" (вул. Маршала Малиновського, 6-а);
  • 13:00 – спільна молитва, покладання квітів і військова сальва на могилі воїнів Війська Польського на Байковому кладовищі (вул. Байкова, 6).

11:00 свято "Щасливі родини – скарб країни" до Міжнародного дня сім'ї та Дня матері у Парку партизанської слави (вул. Борова).

Відкриття профорієнтаційного марафону від Київського молодіжного центру, який триватиме до 17 травня. Він покликаний допомогти молоді столиці визначитися з майбутньою сферою діяльності і зробити усвідомлений вибір. Для участі необхідна реєстрація.

За кордоном

Відень, Австрія

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Відкриття триденної сесії Робочої групи з вогнепальної зброї (з використанням відеоконференцзв'язку).

Брюссель, Бельгія

В тренді
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Рада Євросоюзу із закордонних справ розгляне можливі кроки Євросоюзу у відповідь на оголошення Росією заборони восьми громадянам ЄС на в'їзд до РФ. Міністри також обміняються думками про Західні Балкани, трансатлантичні відносини і Білорусь.

Єреван, Арменія

Парламент Вірменії проведе другий етап голосування щодо кандидатури прем'єр-міністра країни з метою розпуску парламенту і проведення дострокових парламентських виборів.

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Париж, Франція

Організація економічного розвитку та співробітництва (ОЕСР) опублікує дані про безробіття у країнах, що входять в організацію, за березень.

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