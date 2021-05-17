Візит глав МЗС Молдови і Грузії і засідання НАТО – анонси СЬОГОДНІ

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 17 травня в Україні та за кордоном в одному місці

В Україну на запрошення Дмитра Кулеби приїдуть глави МЗС Грузії і Молдови, а віце-прем'єр з євроінтеграції Ольга Стефанішина вирушить до Брюсселя, щоб обговорити взаємодію Україна – НАТО.

Україна

Форум "Україна 30. Цифровізація" . Деталі й трансляцію форуму можна подивитися на сайті, сторінці Facebook, у Twitter, Instagram або YouTube.

. Деталі й трансляцію форуму можна подивитися на сайті, сторінці Facebook, у Twitter, Instagram або YouTube. 10:30 – Diia Summit 2.0 в онлайн-форматі, на якому президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представлять нові послуги та можливості "Дії" .

– Diia Summit 2.0 в онлайн-форматі, на якому президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представлять . Візит в Україну в. о. прем'єр-міністра – міністра закордонних справ Молдови Ауреліу Чокоя і віцепрем'єра – голови МЗС Грузії Давида Залкаліані на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

і віцепрем'єра – на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. 13:15 – Чокой, Залкаліані і Кулеба підпишуть спільний меморандум і зроблять заяви для ЗМІ. Церемонія підписання меморандуму і заяви транслюватимуться на сторінці МЗС у Facebook.

– Чокой, Залкаліані і Кулеба підпишуть спільний меморандум і зроблять заяви для ЗМІ. Церемонія підписання меморандуму і заяви транслюватимуться на сторінці МЗС у Facebook. 11:00 – засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, конференц-зал).

– засідання (вул. Грушевського, 5, конференц-зал). 13:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у форматі відеоконференції (вул. Банкова, 6-8, к. 525).

– засідання Комітету Верховної Ради у форматі відеоконференції (вул. Банкова, 6-8, к. 525). 14:00 – спільне засідання Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики і Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики і природокористування у форматі відеоконференції (вул. Садова, 3-а, зал засідань № 330).

– спільне засідання Комітету Верховної Ради і Комітету Верховної Ради і природокористування у форматі відеоконференції (вул. Садова, 3-а, зал засідань № 330). 14:00 – засідання у справі за обвинуваченням Віктора Януковича в узурпації влади у Верховному суді України.

– засідання у справі за у Верховному суді України. 14:15 – спільний брифінг голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова та голови Сейму Латвійської Республіки Інари Мурнієце у форматі "заява для преси, без запитань" у прес-центрі Верховної Ради (вул. М. Грушевського, 5, кулуари третього поверху).

– спільний Інари Мурнієце у форматі "заява для преси, без запитань" у прес-центрі Верховної Ради (вул. М. Грушевського, 5, кулуари третього поверху). 15:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики у форматі відеоконференції (вул. Садова, 3-а, зал засідань № 330).

– засідання Комітету Верховної Ради у форматі відеоконференції (вул. Садова, 3-а, зал засідань № 330). 17:15 – зустріч прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з прем’єр-міністром Естонської Республіки Каєю Каллас, після якої відбудеться спільний онлайн-брифінг. Трансляція за посиланням.

– зустріч прем’єр-міністра України Дениса Каєю Каллас, після якої відбудеться спільний онлайн-брифінг. Трансляція за посиланням. 8:00 – судове засідання у справі щодо колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій у Вищому антикорупційному суді.

– судове засідання з питань тимчасово окупованих територій у Вищому антикорупційному суді. 9:30 – акція протесту "Степанов повинен піти!" біля будівлі Верховної Ради.

– акція протесту біля будівлі Верховної Ради. 11:00 – пресконференція з нагоди початку Тижня безпеки дорожнього руху ("Укрінформ", вул. Б. Хмельницького, 8/16, зал 2). Захід транслюватиметься на сайті і YouTube-каналі "Укрінформу".

– пресконференція з нагоди початку ("Укрінформ", вул. Б. Хмельницького, 8/16, зал 2). Захід транслюватиметься на сайті і YouTube-каналі "Укрінформу". 11:00 – пресконференція "Всеукраїнський День діагностики меланоми" (УНІАН, вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Онлайн-трансляція буде доступна за посиланням.

– пресконференція (УНІАН, вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Онлайн-трансляція буде доступна за посиланням. 11:30 – презентація нових цифрових сервісів для людей із порушеннями слуху за участю першої леді України Олени Зеленської ("Укрінформ", вул. Б. Хмельницького, 8/16, зал 1). Захід транслюватиметься на сайті і YouTube-каналі "Укрінформу".

– презентація нових за участю першої леді України Олени Зеленської ("Укрінформ", вул. Б. Хмельницького, 8/16, зал 1). Захід транслюватиметься на сайті і YouTube-каналі "Укрінформу". 16:00 – ефір про особливості зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року на YouTube-каналі Українського центру оцінювання якості освіти.

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Київ

13:30 – онлайн-підписання угоди між Національним музеєм Революції Гідності і німецьким архітектурним бюро Kleihues + Kleihues про передачу Музею авторських немайнових прав на реалізацію архітектурного проєкту – будівництво Національного музею Революції Гідності на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі "Укрінформу".

– онлайн-підписання Kleihues + Kleihues про передачу Музею авторських немайнових прав на реалізацію архітектурного проєкту – будівництво Національного музею Революції Гідності на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі "Укрінформу". 19:00 - "Ніч у Музеї науки", приурочена до Міжнародного дня музеїв, з елементами диджиталізації: відвідувачі зможуть самостійно, керуючись голосовими та світловими підказками, активувати експонати. Захід триватиме до 22:00 (пр. Академіка Глушкова, 1 (ВДНГ), павільйон 23, Музей науки Малої академії наук).

Одеса

11:00 – брифінг директора департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської облдержадміністрації Дмитра Радулова на тему "Аналіз соціально-економічного розвитку Одеського регіону в I кварталі 2021 року" (пр. Шевченка, 4).

За кордоном