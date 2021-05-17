Візит глав МЗС Молдови і Грузії і засідання НАТО – анонси СЬОГОДНІ

В Україну на запрошення Дмитра Кулеби приїдуть глави МЗС Грузії і Молдови, а віце-прем'єр з євроінтеграції Ольга Стефанішина вирушить до Брюсселя, щоб обговорити взаємодію Україна – НАТО.
Україна
- Форум "Україна 30. Цифровізація". Деталі й трансляцію форуму можна подивитися на сайті, сторінці Facebook, у Twitter, Instagram або YouTube.
- 10:30 – Diia Summit 2.0 в онлайн-форматі, на якому президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представлять нові послуги та можливості "Дії".
- Візит в Україну в. о. прем'єр-міністра – міністра закордонних справ Молдови Ауреліу Чокоя і віцепрем'єра – голови МЗС Грузії Давида Залкаліані на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
- 13:15 – Чокой, Залкаліані і Кулеба підпишуть спільний меморандум і зроблять заяви для ЗМІ. Церемонія підписання меморандуму і заяви транслюватимуться на сторінці МЗС у Facebook.
- 11:00 – засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, конференц-зал).
- 13:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у форматі відеоконференції (вул. Банкова, 6-8, к. 525).
- 14:00 – спільне засідання Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики і Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики і природокористування у форматі відеоконференції (вул. Садова, 3-а, зал засідань № 330).
- 14:00 – засідання у справі за обвинуваченням Віктора Януковича в узурпації влади у Верховному суді України.
- 14:15 – спільний брифінг голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова та голови Сейму Латвійської Республіки Інари Мурнієце у форматі "заява для преси, без запитань" у прес-центрі Верховної Ради (вул. М. Грушевського, 5, кулуари третього поверху).
- 15:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики у форматі відеоконференції (вул. Садова, 3-а, зал засідань № 330).
- 17:15 – зустріч прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з прем’єр-міністром Естонської Республіки Каєю Каллас, після якої відбудеться спільний онлайн-брифінг. Трансляція за посиланням.
- 8:00 – судове засідання у справі щодо колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій у Вищому антикорупційному суді.
- 9:30 – акція протесту "Степанов повинен піти!" біля будівлі Верховної Ради.
- 11:00 – пресконференція з нагоди початку Тижня безпеки дорожнього руху ("Укрінформ", вул. Б. Хмельницького, 8/16, зал 2). Захід транслюватиметься на сайті і YouTube-каналі "Укрінформу".
- 11:00 – пресконференція "Всеукраїнський День діагностики меланоми" (УНІАН, вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Онлайн-трансляція буде доступна за посиланням.
- 11:30 – презентація нових цифрових сервісів для людей із порушеннями слуху за участю першої леді України Олени Зеленської ("Укрінформ", вул. Б. Хмельницького, 8/16, зал 1). Захід транслюватиметься на сайті і YouTube-каналі "Укрінформу".
- 16:00 – ефір про особливості зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року на YouTube-каналі Українського центру оцінювання якості освіти.
Київ
- 13:30 – онлайн-підписання угоди між Національним музеєм Революції Гідності і німецьким архітектурним бюро Kleihues + Kleihues про передачу Музею авторських немайнових прав на реалізацію архітектурного проєкту – будівництво Національного музею Революції Гідності на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі "Укрінформу".
- 19:00 - "Ніч у Музеї науки", приурочена до Міжнародного дня музеїв, з елементами диджиталізації: відвідувачі зможуть самостійно, керуючись голосовими та світловими підказками, активувати експонати. Захід триватиме до 22:00 (пр. Академіка Глушкова, 1 (ВДНГ), павільйон 23, Музей науки Малої академії наук).
Одеса
- 11:00 – брифінг директора департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської облдержадміністрації Дмитра Радулова на тему "Аналіз соціально-економічного розвитку Одеського регіону в I кварталі 2021 року" (пр. Шевченка, 4).
За кордоном
- Візит віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної в Брюссель для обговорення питань взаємодії Україна – НАТО.
- Пленарне засідання Парламентської Асамблеї НАТО, на якому виступлять президент ПА НАТО Джеральд Едвард Конноллі і заступник генсекретаря НАТО Мірча Дан Джоане.