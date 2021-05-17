Русский
$ 27,61
33,48
  1. Новини України

Візит глав МЗС Молдови і Грузії і засідання НАТО – анонси СЬОГОДНІ

17 травня, 07:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 17 травня в Україні та за кордоном в одному місці

В Україну на запрошення Дмитра Кулеби приїдуть глави МЗС Грузії і Молдови, а віце-прем'єр з євроінтеграції Ольга Стефанішина вирушить до Брюсселя, щоб обговорити взаємодію Україна – НАТО.

Україна

  • Форум "Україна 30. Цифровізація". Деталі й трансляцію форуму можна подивитися на сайті, сторінці Facebook, у Twitter, Instagram або YouTube.
  • 10:30 – Diia Summit 2.0 в онлайн-форматі, на якому президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представлять нові послуги та можливості "Дії".
  • Візит в Україну в. о. прем'єр-міністра – міністра закордонних справ Молдови Ауреліу Чокоя і віцепрем'єра – голови МЗС Грузії Давида Залкаліані на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
  • 13:15 – Чокой, Залкаліані і Кулеба підпишуть спільний меморандум і зроблять заяви для ЗМІ. Церемонія підписання меморандуму і заяви транслюватимуться на сторінці МЗС у Facebook.
  • 11:00 – засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, конференц-зал).
  • 13:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у форматі відеоконференції (вул. Банкова, 6-8, к. 525).
  • 14:00 – спільне засідання Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики і Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики і природокористування у форматі відеоконференції (вул. Садова, 3-а, зал засідань № 330).
  • 14:00 – засідання у справі за обвинуваченням Віктора Януковича в узурпації влади у Верховному суді України.
  • 14:15 – спільний брифінг голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова та голови Сейму Латвійської Республіки Інари Мурнієце у форматі "заява для преси, без запитань" у прес-центрі Верховної Ради (вул. М. Грушевського, 5, кулуари третього поверху).
  • 15:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики у форматі відеоконференції (вул. Садова, 3-а, зал засідань № 330).
  • 17:15 – зустріч прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з прем’єр-міністром Естонської Республіки Каєю Каллас, після якої відбудеться спільний онлайн-брифінг. Трансляція за посиланням.
  • 8:00 – судове засідання у справі щодо колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій у Вищому антикорупційному суді.
  • 9:30 – акція протесту "Степанов повинен піти!" біля будівлі Верховної Ради.
  • 11:00 – пресконференція з нагоди початку Тижня безпеки дорожнього руху ("Укрінформ", вул. Б. Хмельницького, 8/16, зал 2). Захід транслюватиметься на сайті і YouTube-каналі "Укрінформу".
  • 11:00 – пресконференція "Всеукраїнський День діагностики меланоми" (УНІАН, вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Онлайн-трансляція буде доступна за посиланням.
  • 11:30 – презентація нових цифрових сервісів для людей із порушеннями слуху за участю першої леді України Олени Зеленської ("Укрінформ", вул. Б. Хмельницького, 8/16, зал 1). Захід транслюватиметься на сайті і YouTube-каналі "Укрінформу".
  • 16:00 – ефір про особливості зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року на YouTube-каналі Українського центру оцінювання якості освіти.
Реклама

Київ

В тренді
Скрізь грози і до +29 градусів: чого очікувати від погоди в Україні 17 травня (карта)
REUTERS/Gleb Garanich
В тренді
Візит глав МЗС Молдови і Грузії і засідання НАТО – анонси СЬОГОДНІ
В тренді
Карантин в Україні: до помаранчевої зони потрапила одна область
  • 13:30 – онлайн-підписання угоди між Національним музеєм Революції Гідності і німецьким архітектурним бюро Kleihues + Kleihues про передачу Музею авторських немайнових прав на реалізацію архітектурного проєкту – будівництво Національного музею Революції Гідності на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі "Укрінформу".
  • 19:00 - "Ніч у Музеї науки", приурочена до Міжнародного дня музеїв, з елементами диджиталізації: відвідувачі зможуть самостійно, керуючись голосовими та світловими підказками, активувати експонати. Захід триватиме до 22:00 (пр. Академіка Глушкова, 1 (ВДНГ), павільйон 23, Музей науки Малої академії наук).

Одеса

  • 11:00 – брифінг директора департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської облдержадміністрації Дмитра Радулова на тему "Аналіз соціально-економічного розвитку Одеського регіону в I кварталі 2021 року" (пр. Шевченка, 4).

За кордоном

  • Візит віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної в Брюссель для обговорення питань взаємодії Україна – НАТО.
  • Пленарне засідання Парламентської Асамблеї НАТО, на якому виступлять президент ПА НАТО Джеральд Едвард Конноллі і заступник генсекретаря НАТО Мірча Дан Джоане.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Гривня зміцнюється: почім може бути долар у травні
Гривня зміцнюється: почім може бути долар у травніЕкономіка
НБУ введе в обіг золоту
НБУ введе в обіг золоту "князівську" монету: карбували за ЯнуковичаЕкономіка
Похолодання та грозові дощі: синоптик засмутила прогнозом погоди на понеділок
Похолодання та грозові дощі: синоптик засмутила прогнозом погоди на понеділокУкраїна
Спека і дощі. Синоптики розповіли, якою буде сьогодні погода в Україні
Спека і дощі. Синоптики розповіли, якою буде сьогодні погода в УкраїніУкраїна
Залюбки це зробимо: Медведчука можуть обміняти на політв'язнів Кремля
Залюбки це зробимо: Медведчука можуть обміняти на політв'язнів КремляУкраїна
Американці приїхали на Донбас: побачили руїни Широкиного і катери РФ (фото)
Американці приїхали на Донбас: побачили руїни Широкиного і катери РФ (фото)Донбас

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти