Візит прем'єра Словаччини і День Києва – анонси СЬОГОДНІ

У п'ятницю, 28 травня, до України прибуде з офіційним візитом прем'єр Словаччини Едуард Геґер, а в столиці відбудуться перші заходи до Дня Києва.
Україна
- Візит прем'єр-міністра Словацької Республіки Едуарда Геґера, міністра оборони Словаччини Ярослава Надя і міністра закордонних і європейських справ Івана Корчока.
- Продовження візиту до України генерального секретаря Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Хельги Шмід.
- 11:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у форматі відеоконференції.
- 9:00 – рейтингове інтернет-голосування за 15 кандидатів до складу Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Сторінка інтернет-голосування. Голосування триватиме до 21:00.
- 9:30 – мітинг інвесторів банку "Аркада" біля Офісу президента України:
- 11:00 – хода учасників мітингу від ОП України до пішохідного моста на Майдані Незалежності біля Алеї Героїв Небесної Сотні;
- 12:00 – хода учасників мітингу від пішохідного моста на Майдані Незалежності до Кабінету міністрів України та перекриття одного боку пішохідної зони і дорожнього руху і розгортання мегапрапора;
- 12:30 – встановлення тематичної інсталяції під стінами Кабінету міністрів України;
- 13.00 – мітинг біля Кабінету міністрів України. Завершення акції планується о 17:00.
- 10:00 – "Брифінг проти поліцейського свавілля і насильства" в УКМЦ (вул. Хрещатик, 2).
- 13:00 – третє судове засідання за позовом Міністерства юстиції України до політичної партії "Партія Шарія" в Окружному адмінсуді Києва.
- 14:00 – міжнародний круглий стіл на тему: "ПДЧ для України: чи готовий до цього Альянс і чи готова Україна?" ("Укрінформ", вул. Б. Хмельницького, 8/16, зала 2). Захід транслюватиметься на YouTube-каналі.
Київ
- 12:00 – онлайн-брифінг київського міського голови Віталія Кличка про поточну ситуацію в столиці. Онлайн-трансляція буде доступна на сайті Київради і сайті мера, а також на YouTube і у Facebook. Також подивитися трансляцію можна буде на телеканалі "Київ".
У рамках святкування Дня Києва відбудеться Спортивний день Києва з різними змаганнями і турнірами. Розклад:
- 10:00 – відкритий чемпіонат міста Києва з боротьби "Кураш" (Спортивний комплекс НПУ ім. Драгоманова, вул. Тургенєвська, 3/9).
- 10:00 – 5-й етап чемпіонату України серед ветеранів з боулінгу (боулінг-клуб "Бруклін", вул. Малиновського, 12).
- 10:00 – фестиваль з художньої гімнастики "Кубок Березняків 2021" (легкоатлетичний манеж, проспект Павла Тичини, 18).
- 11:00 – відкритий чемпіонат міста "Київські каштани" зі спортивної гімнастики серед юнаків та дівчат (Олімпійський коледж імені Івана Піддубного, вул. Матеюка, 4).
- 12:00 – чемпіонат України з вітрильного спорту, клас 470 (СДЮШОР з вітрильного спорту, вул. Прирічна, 30).
- 13:00 – чемпіонат міста з кульової стрільби серед спортсменів 2001 р. н. і молодших (СДЮШОР "Схід", вул. Привокзальна, 12-Б).
- 14:00 – дитячий чемпіонат міста з шахів (ТНУ ім. Вернадського, вул. Кирилівська, 164).
- 15:30 – відкритий чемпіонат міста з веслування академічного серед молоді (водно-спортивна база "Зеніт", вул. Паркова дорога, Труханів острів, Матвіївська затока).
- 16:00 – Відкриття фестивалю мистецтва кіно для дітей та підлітків "Чілдрен Кінофест" (кінотеатр "Київська Русь", вул. Січових Стрільців, 93).
Одеса
- 12:00 – круглий стіл з проблем, з якими зіткнулися одесити через масове використання електросамокатів. (Прес-центр ІА "Одеса-медіа").
Миколаїв
- 13:00 – круглий стіл "Спільне стабільне майбутнє: економіка морського кластера України", організований за підтримки Представництва ЄС в Україні в рамках Європейських морських днів 2021. Пряма трансляція.
Маріуполь
- Фестиваль сучасного мистецтва StartUp ГогольFest: сайт, Facebook. Детальна інформація.
За кордоном
- Французьке Національне статистичне управління Insee оприлюднить остаточні дані про зміну ВВП в першому кварталі.
- Європейська комісія опублікує зведений індекс ділової і споживчої довіри до економіки єврозони в травні.
- Міністерство торгівлі США опублікує дані про доходи та витрати населення в квітні.