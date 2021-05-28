Візит прем'єра Словаччини і День Києва – анонси СЬОГОДНІ

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 28 травня в Україні та за кордоном в одному місці

У п'ятницю, 28 травня, до України прибуде з офіційним візитом прем'єр Словаччини Едуард Геґер, а в столиці відбудуться перші заходи до Дня Києва.

Україна

Візит прем'єр-міністра Словацької Республіки Едуарда Геґера, міністра оборони Словаччини Ярослава Надя і міністра закордонних і європейських справ Івана Корчока.

Продовження візиту до України генерального секретаря Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Хельги Шмід.

11:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у форматі відеоконференції.

– засідання Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у форматі відеоконференції. 9:00 – рейтингове інтернет-голосування за 15 кандидатів до складу Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Сторінка інтернет-голосування. Голосування триватиме до 21:00.

– рейтингове інтернет-голосування за 15 кандидатів до складу Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Сторінка інтернет-голосування. Голосування триватиме до 21:00. 9:30 – мітинг інвесторів банку "Аркада" біля Офісу президента України:

– мітинг інвесторів банку "Аркада" біля Офісу президента України: 11:00 – хода учасників мітингу від ОП України до пішохідного моста на Майдані Незалежності біля Алеї Героїв Небесної Сотні;

12:00 – хода учасників мітингу від пішохідного моста на Майдані Незалежності до Кабінету міністрів України та перекриття одного боку пішохідної зони і дорожнього руху і розгортання мегапрапора;

12:30 – встановлення тематичної інсталяції під стінами Кабінету міністрів України;

13.00 – мітинг біля Кабінету міністрів України. Завершення акції планується о 17:00.

10:00 – "Брифінг проти поліцейського свавілля і насильства" в УКМЦ (вул. Хрещатик, 2).

– "Брифінг проти поліцейського свавілля і насильства" в УКМЦ (вул. Хрещатик, 2). 13:00 – третє судове засідання за позовом Міністерства юстиції України до політичної партії "Партія Шарія" в Окружному адмінсуді Києва.

– третє судове засідання за позовом Міністерства юстиції України до політичної партії "Партія Шарія" в Окружному адмінсуді Києва. 14:00 – міжнародний круглий стіл на тему: "ПДЧ для України: чи готовий до цього Альянс і чи готова Україна?" ("Укрінформ", вул. Б. Хмельницького, 8/16, зала 2). Захід транслюватиметься на YouTube-каналі.

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Київ

12:00 – онлайн-брифінг київського міського голови Віталія Кличка про поточну ситуацію в столиці. Онлайн-трансляція буде доступна на сайті Київради і сайті мера, а також на YouTube і у Facebook. Також подивитися трансляцію можна буде на телеканалі "Київ".

У рамках святкування Дня Києва відбудеться Спортивний день Києва з різними змаганнями і турнірами. Розклад:

10:00 – відкритий чемпіонат міста Києва з боротьби "Кураш" (Спортивний комплекс НПУ ім. Драгоманова, вул. Тургенєвська, 3/9).

– відкритий чемпіонат міста Києва з боротьби "Кураш" (Спортивний комплекс НПУ ім. Драгоманова, вул. Тургенєвська, 3/9). 10:00 – 5-й етап чемпіонату України серед ветеранів з боулінгу (боулінг-клуб "Бруклін", вул. Малиновського, 12).

– 5-й етап чемпіонату України серед ветеранів з боулінгу (боулінг-клуб "Бруклін", вул. Малиновського, 12). 10:00 – фестиваль з художньої гімнастики "Кубок Березняків 2021" (легкоатлетичний манеж, проспект Павла Тичини, 18).

– фестиваль з художньої гімнастики "Кубок Березняків 2021" (легкоатлетичний манеж, проспект Павла Тичини, 18). 11:00 – відкритий чемпіонат міста "Київські каштани" зі спортивної гімнастики серед юнаків та дівчат (Олімпійський коледж імені Івана Піддубного, вул. Матеюка, 4).

– відкритий чемпіонат міста "Київські каштани" зі спортивної гімнастики серед юнаків та дівчат (Олімпійський коледж імені Івана Піддубного, вул. Матеюка, 4). 12:00 – чемпіонат України з вітрильного спорту, клас 470 (СДЮШОР з вітрильного спорту, вул. Прирічна, 30).

– чемпіонат України з вітрильного спорту, клас 470 (СДЮШОР з вітрильного спорту, вул. Прирічна, 30). 13:00 – чемпіонат міста з кульової стрільби серед спортсменів 2001 р. н. і молодших (СДЮШОР "Схід", вул. Привокзальна, 12-Б).

– чемпіонат міста з кульової стрільби серед спортсменів 2001 р. н. і молодших (СДЮШОР "Схід", вул. Привокзальна, 12-Б). 14:00 – дитячий чемпіонат міста з шахів (ТНУ ім. Вернадського, вул. Кирилівська, 164).

– дитячий чемпіонат міста з шахів (ТНУ ім. Вернадського, вул. Кирилівська, 164). 15:30 – відкритий чемпіонат міста з веслування академічного серед молоді (водно-спортивна база "Зеніт", вул. Паркова дорога, Труханів острів, Матвіївська затока).

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16:00 – Відкриття фестивалю мистецтва кіно для дітей та підлітків "Чілдрен Кінофест" (кінотеатр "Київська Русь", вул. Січових Стрільців, 93).

Одеса

12:00 – круглий стіл з проблем, з якими зіткнулися одесити через масове використання електросамокатів. (Прес-центр ІА "Одеса-медіа").

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Миколаїв

13:00 – круглий стіл "Спільне стабільне майбутнє: економіка морського кластера України", організований за підтримки Представництва ЄС в Україні в рамках Європейських морських днів 2021. Пряма трансляція.

Маріуполь

Фестиваль сучасного мистецтва StartUp ГогольFest: сайт, Facebook. Детальна інформація.

За кордоном