Засідання РНБО і Шмигаль у Грузії – анонси СЬОГОДНІ

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 4 червня в Україні і за кордоном в одному місці

Колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 4 травня Ради національної безпеки і оборони України збереться для розгляду санкцій проти Білорусі, а також продовжиться візит прем'єра Дениса Шмигаль до Грузії.

Україна

Засідання Ради національної безпеки і оборони України.

10:00 – пленарне засідання Верховної Ради. Година запитань до уряду (вул. Грушевського, 5, сесійна зала).

– пленарне засідання Верховної Ради. Година запитань до уряду (вул. Грушевського, 5, сесійна зала). 15:00 – комітетські слухання на тему "Розвиток ринку авторських прав в Україні – сучасні виклики захисту прав авторів" (вул. Банкова, 6-8, 2-й поверх, приміщення кінотеатру).

– комітетські слухання на тему "Розвиток ринку авторських прав в Україні – сучасні виклики захисту прав авторів" (вул. Банкова, 6-8, 2-й поверх, приміщення кінотеатру). 12:00 – акція проти законопроєкту "про нетерпимість", яким передбачається позбавлення волі на 8 років і притягнення до відповідальності за дискримінацію ЛГБТ, під Офісом президента.

– акція проти законопроєкту "про нетерпимість", яким передбачається позбавлення волі на 8 років і притягнення до відповідальності за дискримінацію ЛГБТ, під Офісом президента. 12:30 – прес-конференція "Вступна кампанія-2021 для осіб з тимчасово окупованих територій України: нові можливості та перспективи" за участю міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. Трансляція: Youtube, Facebook.

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Суди

8:30 – засідання у справі про силовий розгон Майдану в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року в Шевченківському райсуді Києва (вул. Дегтярівська, 31а).

– засідання у справі про силовий розгон Майдану в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року в Шевченківському райсуді Києва (вул. Дегтярівська, 31а). 9:00 – засідання у справі командира роти харківського "Беркуту", обвинуваченого в перевищенні влади і службових повноважень 18 лютого 2014 року в Подільському райсуді Києва (вул. Хорива, 21).

– засідання у справі командира роти харківського "Беркуту", обвинуваченого в перевищенні влади і службових повноважень 18 лютого 2014 року в Подільському райсуді Києва (вул. Хорива, 21). 9:30 – засідання у справі щодо виконувача обов'язків директора Державного підприємства "Дирекція з будівництва та управління національного проєкту "Повітряний експрес" та інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону" і директора приватного підприємства, обвинувачених у заволодінні і розтраті 127 млн грн, у Вищому антикорупційному суді (вул. Хрещатик, 42а).

– засідання у справі щодо виконувача обов'язків директора Державного підприємства "Дирекція з будівництва та управління національного проєкту "Повітряний експрес" та інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону" і директора приватного підприємства, обвинувачених у заволодінні і розтраті 127 млн грн, у Вищому антикорупційному суді (вул. Хрещатик, 42а). 14:00 – дослідження доказів у справі про звинувачення заступника директора УГП "Укрхімтрансаміак" і директора приватного акціонерного товариства в заволодінні коштами державного підприємства в Антикорупційному суді.

Київ

12:00 – онлайн прес-брифінг київського міського голови Віталія Кличка про поточну ситуацію в столиці. Онлайн трансляція: сайт, YouTube, Facebook.

– онлайн прес-брифінг київського міського голови Віталія Кличка про поточну ситуацію в столиці. Онлайн трансляція: сайт, YouTube, Facebook. 15:00 – відкриття виставки "Ангели Чорного моря", присвяченій Українській військовій авіації (Державний музей авіації ім. Антонова, вул. Медова, 1).

– відкриття виставки "Ангели Чорного моря", присвяченій Українській військовій авіації (Державний музей авіації ім. Антонова, вул. Медова, 1). 16:00 – заходи з відзначення 80-річчя видатного українського актора Богдана Ступки в рамках кінофестивалю "Молодість" (кінотеатр "Оскар", зал "Венеція", ТРЦ Gulliver, Спортивна площа, 1a).

– заходи з відзначення 80-річчя видатного українського актора Богдана Ступки в рамках кінофестивалю "Молодість" (кінотеатр "Оскар", зал "Венеція", ТРЦ Gulliver, Спортивна площа, 1a). 17:00 – відкриття всеукраїнської виставки-конкурсу сучасної графіки "Арт Паралелі – 2021" (3-й поверх Центру Української Культури та Мистецтва, вул. Хорива, 19-В).

Київська область

4-6 червня в Макарівському районі відбудеться фестиваль повітряних куль "Монгольф'єра. Мама, я вдома".

Житомир

11:00 – судове засідання у справі вбивства сімох нацгвардійців батальйону імені генерала Кульчицького в Богунському райсуді (Соборна площа, 1). Деталі у Facebook .

За кордоном

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Лондон, Велика Британія

Зустріч міністрів фінансів G7.

Грузія

Візит прем'єр-міністра України Дениса Шмигаль.

Віртуально