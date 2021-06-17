Акція під МОЗ та суд щодо збитого над Донбасом літака у Гаазі – анонси СЬОГОДНІ

Ми зібрали усі найважливіші майбутні події 17 червня в Україні і за кордоном в одному місці

Під Міністерством охорони здоров'я відбудеться акція "Врятуймо медицину разом", а в Гаазі продовжиться розгляд справи про знищення літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній над Донбасом у 2014 році.

Україна

10:00 – пленарне засідання Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, сесійна зала).

– пленарне засідання Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, сесійна зала). 12:00 – брифінги представників депутатських фракцій і груп Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, кулуари третього поверху).

– брифінги представників депутатських фракцій і груп Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, кулуари третього поверху). 15:00 – почнуться брифінги народних депутатів України (вул. Грушевського, 5, кулуари третього поверху).

– почнуться брифінги народних депутатів України (вул. Грушевського, 5, кулуари третього поверху). 15:30 – засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (вул. М. Грушевського 18/2, зал № 11, другий поверх). Трансляція у прямому ефірі на Facebook-сторінці ТСК.

– засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (вул. М. Грушевського 18/2, зал № 11, другий поверх). Трансляція у прямому ефірі на Facebook-сторінці ТСК. 10:00 – засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12-а).

– засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12-а). 10:00 – засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби (НАДС, вул. Прорізна, 15, каб. 327).

– засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби (НАДС, вул. Прорізна, 15, каб. 327). 11:00 – акція "Врятуймо медицину разом" біля Міністерства охорони здоров'я. Деталі у Facebook.

– акція "Врятуймо медицину разом" біля Міністерства охорони здоров'я. Деталі у Facebook. 14:00 – пресбрифінг про рішення Правління НБУ з монетарної політики – червень 2021. Трансляція.

– пресбрифінг про рішення Правління НБУ з монетарної політики – червень 2021. Трансляція. 14:00 – розгляд позову Олександра Тупицького щодо оскарження указу президента України від 27 березня 2021 року №124/2021 про призначення позивача суддею Конституційного суду в Касаційному адміністративному суді у складі Верховного суду.

– розгляд позову Олександра Тупицького щодо оскарження указу президента України від 27 березня 2021 року №124/2021 про призначення позивача суддею Конституційного суду в Касаційному адміністративному суді у складі Верховного суду. 14:30 – засідання у справі про напад тітушок на протестувальників та вбивство журналіста В'ячеслава Веремія у Шевченківському районному суді Києва (Дегтярівська, 31а).

– засідання у справі про напад тітушок на протестувальників та вбивство журналіста В'ячеслава Веремія у Шевченківському районному суді Києва (Дегтярівська, 31а). Заходи, присвячені повному спектру питань з безпеки у складі: Міжнародної виставки "Зброя та безпека", Міжнародного авіакосмічного салону "Авіасвіт ХХI", Міжнародної виставки систем охорони і безпеки "Expert Security"; Міжнародної виставки засобів порятунку і пожежної безпеки "Технології захисту/ПожТех" у Міжнародному виставковому центрі (Броварський пр-т, 15).

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Київ

15:00 – відкриття оновленого туристично-інформаційного центру (Європейська площа, чорний будиночок "Tour info Kyiv").

Біла Церква

Форум інноваційних виробництв за участю представників малого і середнього бізнесу, промислового сектору економіки і високотехнологічних виробництв (вул. Леваневського, 150). Програма.

Одеса

9:00 – міжнародний форум "Інфраструктура півдня України" за участю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, міністра інфраструктури Олександра Кубракова, в. о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Івана Юрика ("Premier Hotel Odessa", вул. Академічна, 32). Подробиці.

За кордоном