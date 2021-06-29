Фахівці США із санкцій в Києві і матч Україна – Швеція на Євро-2020 – анонси СЬОГОДНІ

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 29 червня в Україні і світі для читачів "Сьогодні".
Україна
- До Києва з США прибудуть фахівці з санкцій для спільних консультацій з Радою національної безпеки і оборони України щодо співпраці у сфері санкційної політики.
- 9:00 – засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій (груп) Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, конференц-зал).
- 10:00 – пленарне засідання Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, сесійна зала).
- 10:00 – акція руху "SaveФОП" на Майдані Незалежності.
- 12:00 – прес-конференція на тему "Перші підсумки і результати ЗНО та умови вступної кампанії 2021 року" за участю міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета (проспект Перемоги, 10, МОН, актовий зал). Онлайн-трансляція: Youtube-канал і Facebook-сторінка МОН.
- 12:00 – розгляд справи про тлумачення і норми КПК України та закону "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів" стосовно правових підстав реалізації майна (активів), на які накладено арешт в кримінальному провадженні (Велика палата Верховного суду).
- 12:00 – фотовиставка, присвячена 30-річчю відродження Курултаю кримськотатарського народу у Верховній Раді (вул. Грушевського, 5, кулуари 3-го поверху).
- 15:15 – засідання Комітету Верховної Ради України з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіки Крим, місті Севастополі, національних меншин і міжнаціональних відносин у форматі відеоконференції.
- 18:00 – фестиваль культурних і креативних індустрій "Територія жінки" за участю першої леді Олени Зеленської, міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка та голови МЗС Дмитра Кулеби в готелі Hyatt Regency Kyiv (Київ, вул. Алли Тарасової, 5)
- 21:50 – пряма ексклюзивна трансляція футбольного поєдинку у рамках 1/8 фіналу Чемпіонату Європи – 2020 між збірними Швеції та України.
За кордоном
Швейцарія
- Раунд Женевських дискусій з безпеки і стабільності в Закавказзі (29-30 червня).
Велика Британія
- Матч між національними збірними України та Швеції в 1/8 фіналу футбольного чемпіонату Євро-2020 у Глазго.
- Матч між національними збірними Англії та Німеччини в 1/8 фіналу футбольного чемпіонату Євро-2020 у Лондоні.
Євросоюз
- Європейська комісія опублікує зведений індекс ділової і споживчої довіри до економіки єврозони в червні.
Австрія
- Засідання технічного комітету з моніторингу домовленостей ОПЕК+.
Всі подробиці в спецтемі Євро-2020 - стартувало!