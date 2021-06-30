Засідання комітетів Ради і брифінг з держзамовленням Міноборони – анонси СЬОГОДНІ

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 30 червня в Україні і світі для читачів "Сьогодні".
Україна
- Засідання Кабінету міністрів України.
- 9:30 – брифінг на тему: "Державне оборонне замовлення 2021-2023: пріоритети Міністерства оборони України" (Укрінформ, вул. Б. Хмельницького, 8/16). Трансляція.
- 10:00 – засідання Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і компослуг у формі відкритого слухання.
- 12:00 – брифінг постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Антона Кориневича і його заступників за підсумками двох років роботи команди Представництва (прес-центр Офісу президента України, вул. Банкова, 11).
Верховна Рада
- 10:00 – пленарне засідання Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, сесійна зала).
- 12:00 – брифінги представників фракцій і груп Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, кулуари третього поверху).
- 14:30 – засідання Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку (вул. Банкова, 5-7, к. 214).
- 14:30 – засідання Комітету ВР з питань антикорупційної політики (вул. Садова, 3-а, зал засідань № 330).
- 14:30 – засідання Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів (вул. Банкова, 6-8, к. 525).
- 14:30 – засідання Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики (вул. Грушевського, 18/2, зал № 12).
- 15:00 – засідання Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності (вул. Садова, 3а, к. 727).
- 15:00 – засідання Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики в форматі відеоконференції.
- 15:00 – засідання Комітету ВР з питань молоді та спорту (вул. Садова, 3а, к. 916).
- 15:00 – засідання Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій (вул. Садова, 3а, кім. 1316).
- 15:30 – засідання Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки (вул. Садова, 3а, к. 122).
- 16:00 – засідання Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування в форматі відеоконференції.
Суди
- 11:00 – засідання у справі про розстріл на Інститутській 20 лютого 2014 року в Святошинському райсуді Києва. П'ять беркутівців київської спецроти звинувачуються у вбивствах та інших злочинах, які привели до загибелі 48 осіб (вул. Якуба Коласа, 27а).
- 12:00 – Велика палата Верховного суду розгляне апеляційну скаргу на рішення Касаційного адміністративного суду в складі ВС у справі про оскарження Указу президента України від 2 лютого 2021 року №43 / 2021, яким введено в дію рішення РНБО про застосування санкцій до ряду телеканалів.
- 13.00 – засідання у справі за обвинуваченням колишнього голови КМДА Олександра Попова в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 365 КК України (вул. Дегтярівська, 31а).
- 14:30 – Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду за позовом дружини нардепа Тараса Козака Наталії Лавренюк продовжив розгляд справи про оскарження Указу президента України № 64/2021 про застосування санкцій.
- У Вищому антикорупційному суді продовжиться дослідження доказів у так званій "газовій справі" за звинуваченням народного депутата України VII скликання і його фінансового директора.
Київ
- 10:00 – засідання Постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій (вул. Хрещатик, 36 к. 1017).
- 11:00 – засідання Постійної комісії Київської міськради з питань власності (вул. Хрещатик, 36, к.1017).
Кривий Ріг
- 16:00 – урочисте відкриття житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (вул. Каткова, 25).
За кордоном
- Засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК+.
- Статистичне управління Європейського союзу оприлюднить попередні дані про зміну споживчих цін у червні.
- Міністерство енергетики США опублікує щотижневий звіт про комерційні запаси нафти, бензину та дистилятів у країні.
- Китай оприлюднить офіційне значення зведеного індексу менеджерів закупівель (PMI) за червень.