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Засідання комітетів Ради і брифінг з держзамовленням Міноборони – анонси СЬОГОДНІ

30 червня 2021 7:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У середу очікуються засідання десятка комітетів Верховної Ради, а також брифінги Міноборони і представництва президента в Криму

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 30 червня в Україні і світі для читачів "Сьогодні".

Україна

  • Засідання Кабінету міністрів України.
  • 9:30 – брифінг на тему: "Державне оборонне замовлення 2021-2023: пріоритети Міністерства оборони України" (Укрінформ, вул. Б. Хмельницького, 8/16). Трансляція.
  • 10:00 – засідання Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і компослуг у формі відкритого слухання.
  • 12:00 – брифінг постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Антона Кориневича і його заступників за підсумками двох років роботи команди Представництва (прес-центр Офісу президента України, вул. Банкова, 11).
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Верховна Рада

  • 10:00 – пленарне засідання Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, сесійна зала).
  • 12:00 – брифінги представників фракцій і груп Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, кулуари третього поверху).
  • 14:30 – засідання Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку (вул. Банкова, 5-7, к. 214).
  • 14:30 – засідання Комітету ВР з питань антикорупційної політики (вул. Садова, 3-а, зал засідань № 330).
  • 14:30 – засідання Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів (вул. Банкова, 6-8, к. 525).
  • 14:30 – засідання Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики (вул. Грушевського, 18/2, зал № 12).
  • 15:00 – засідання Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності (вул. Садова, 3а, к. 727).
  • 15:00 – засідання Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики в форматі відеоконференції.
  • 15:00 – засідання Комітету ВР з питань молоді та спорту (вул. Садова, 3а, к. 916).
  • 15:00 – засідання Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій (вул. Садова, 3а, кім. 1316).
  • 15:30 – засідання Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки (вул. Садова, 3а, к. 122).
  • 16:00 – засідання Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування в форматі відеоконференції.

Суди

  • 11:00 – засідання у справі про розстріл на Інститутській 20 лютого 2014 року в Святошинському райсуді Києва. П'ять беркутівців київської спецроти звинувачуються у вбивствах та інших злочинах, які привели до загибелі 48 осіб (вул. Якуба Коласа, 27а).
  • 12:00 – Велика палата Верховного суду розгляне апеляційну скаргу на рішення Касаційного адміністративного суду в складі ВС у справі про оскарження Указу президента України від 2 лютого 2021 року №43 / 2021, яким введено в дію рішення РНБО про застосування санкцій до ряду телеканалів.
  • 13.00 – засідання у справі за обвинуваченням колишнього голови КМДА Олександра Попова в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 365 КК України (вул. Дегтярівська, 31а).
  • 14:30 – Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду за позовом дружини нардепа Тараса Козака Наталії Лавренюк продовжив розгляд справи про оскарження Указу президента України № 64/2021 про застосування санкцій.
  • У Вищому антикорупційному суді продовжиться дослідження доказів у так званій "газовій справі" за звинуваченням народного депутата України VII скликання і його фінансового директора.

Київ

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  • 10:00 – засідання Постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій (вул. Хрещатик, 36 к. 1017).
  • 11:00 – засідання Постійної комісії Київської міськради з питань власності (вул. Хрещатик, 36, к.1017).

Кривий Ріг

  • 16:00 – урочисте відкриття житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (вул. Каткова, 25).

За кордоном

  • Засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК+.
  • Статистичне управління Європейського союзу оприлюднить попередні дані про зміну споживчих цін у червні.
  • Міністерство енергетики США опублікує щотижневий звіт про комерційні запаси нафти, бензину та дистилятів у країні.
  • Китай оприлюднить офіційне значення зведеного індексу менеджерів закупівель (PMI) за червень.
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