Русский
$ 27,22
32,03
  1. Новини України

Радник Держдепу в Києві і суди по Тупицькому і Штепі – анонси СЬОГОДНІ

21 липня 2021 7:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Представник Держдепу прямо з Києва вирушить до Варшави, а в Києві пройде суд за звинуваченням Тупицького в неправдивих свідченнях і підкупі – та інші події

Дерек Шолле, Олександр Тупицький і Неля Штепа / колаж "Сьогодні"

Дерек Шолле, Олександр Тупицький і Неля Штепа / колаж "Сьогодні"

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 20 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

  • Радник Держдепартаменту Дерек Шолле відвідає Київ зокрема з питання "Північного потоку – 2". Заплановані зустрічі з вищими чиновниками і з представниками ділового співтовариства.
  • Засідання Кабінету міністрів України.
  • Засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі в режимі відеоконференції.
  • 9:30 – заключний день Форуму "Україна 30. Трудові ресурси". Тема дня: "Зміни на ринку праці і трудових відносин згідно з вимогами часу". Деталі й трансляція: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковий", вул. Паркова дорога, 16а).
  • 10:00 – засідання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а, каб. 504).
  • 10:00 – засідання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).
  • 10:00 – презентація фінального звіту дослідження "Віртуальні активи в Україні – 2030" та дорожньої карти розвитку нової індустрії від Міністерства цифрової трансформації і представників ринку віртуальних активів (коворкінг Peremoga, Ярославів Вал, 15). Трансляція.
  • 10:00 – відкриття проекту "Оцифрування сектору централізованого опалення України" – новий проєкт у біоенергетиці Литви та України. Програма.
  • 11:00 – прес-конференція народного депутата України V скликання Олександра Ковтуненка на тему "Арешт Віктора Медведчука" ("Інтерфакс-Україна", вул. Рейтарська, 8/5а).
  • 11:00 – "Укрпошта" представить нові поштові марки серії "Національні страви" (Головпоштамт, вул. Хрещатик, 22).
  • 12:00 – покладання квітів до пам'ятника видатному діячеві ОУН, поетесі Олені Телізі у Бабиному Яру.
  • 16:00 – засідання за звинуваченням Олександра Тупицького в дачі неправдивих свідчень і підкупі свідка у Подільському районному суді Києва.
Реклама

Харків

В тренді
Радник Держдепу в Києві і суди по Тупицькому і Штепі – анонси СЬОГОДНІ
Дерек Шолле, Олександр Тупицький і Неля Штепа / колаж "Сьогодні"
  • Засідання у справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи в Орджонікідзевському райсуді.

Чернігів

  • 15:00 – брифінг голови Чернігівської обласної адміністрації Ганни Коваленко на тему: "Велике будівництво: як забезпечується якість доріг" (зал №1 Чернігівської ОДА, вул. Шевченка, 7).

За кордоном

  • Радник Державного департаменту США Дерек Шолле після завершення робочого візиту до Києва вирушить до Варшави.
  • Міністерство енергетики США опублікує щотижневий звіт про комерційні запаси нафти, бензину та дистилятів у країні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Україну чекають нові хвилі спеки: кліматолог дала тривожний прогноз
Україну чекають нові хвилі спеки: кліматолог дала тривожний прогнозУкраїна
Українців перевели на електронні трудові: чи реально вийти на пенсію пізніше
Українців перевели на електронні трудові: чи реально вийти на пенсію пізнішеЕкономіка
Україну штормитиме і похолодає ще більше: синоптик уточнила погоду на середу
Україну штормитиме і похолодає ще більше: синоптик уточнила погоду на середуУкраїна
Субсидії
Субсидії "через Ощадбанк" не переоформлять автоматично: що робитиНовини ЖКГ
Гроші на пенсії. Кабмін знайшов 5 млрд гривень для Пенсійного фонду
Гроші на пенсії. Кабмін знайшов 5 млрд гривень для Пенсійного фондуЕкономіка
"Нафтогаз" дозволив менше платити за газ: як отримати знижкуНовини ЖКГ

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти