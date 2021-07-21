Радник Держдепу в Києві і суди по Тупицькому і Штепі – анонси СЬОГОДНІ

Дерек Шолле, Олександр Тупицький і Неля Штепа / колаж "Сьогодні"
Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 20 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".
Україна
- Радник Держдепартаменту Дерек Шолле відвідає Київ зокрема з питання "Північного потоку – 2". Заплановані зустрічі з вищими чиновниками і з представниками ділового співтовариства.
- Засідання Кабінету міністрів України.
- Засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі в режимі відеоконференції.
- 9:30 – заключний день Форуму "Україна 30. Трудові ресурси". Тема дня: "Зміни на ринку праці і трудових відносин згідно з вимогами часу". Деталі й трансляція: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковий", вул. Паркова дорога, 16а).
- 10:00 – засідання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а, каб. 504).
- 10:00 – засідання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).
- 10:00 – презентація фінального звіту дослідження "Віртуальні активи в Україні – 2030" та дорожньої карти розвитку нової індустрії від Міністерства цифрової трансформації і представників ринку віртуальних активів (коворкінг Peremoga, Ярославів Вал, 15). Трансляція.
- 10:00 – відкриття проекту "Оцифрування сектору централізованого опалення України" – новий проєкт у біоенергетиці Литви та України. Програма.
- 11:00 – прес-конференція народного депутата України V скликання Олександра Ковтуненка на тему "Арешт Віктора Медведчука" ("Інтерфакс-Україна", вул. Рейтарська, 8/5а).
- 11:00 – "Укрпошта" представить нові поштові марки серії "Національні страви" (Головпоштамт, вул. Хрещатик, 22).
- 12:00 – покладання квітів до пам'ятника видатному діячеві ОУН, поетесі Олені Телізі у Бабиному Яру.
- 16:00 – засідання за звинуваченням Олександра Тупицького в дачі неправдивих свідчень і підкупі свідка у Подільському районному суді Києва.
Харків
- Засідання у справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи в Орджонікідзевському райсуді.
Чернігів
- 15:00 – брифінг голови Чернігівської обласної адміністрації Ганни Коваленко на тему: "Велике будівництво: як забезпечується якість доріг" (зал №1 Чернігівської ОДА, вул. Шевченка, 7).
За кордоном
- Радник Державного департаменту США Дерек Шолле після завершення робочого візиту до Києва вирушить до Варшави.
- Міністерство енергетики США опублікує щотижневий звіт про комерційні запаси нафти, бензину та дистилятів у країні.