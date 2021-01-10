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Орендує королівську віллу: голова Конституційного Суду Тупицький відпочиває в Дубаї (фото)

10 січня, 18:42

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Таке житло коштує понад 300 тис. гривень на добу

Голову Конституційного Суду Олександра Тупицького помітили на відпочинку в Дубаї.

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Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Тупицький орендує королівську віллу в готелі Kempinski Palm Jumeirah. Ціна такого житла становить понад 300 тис. гривень на добу.

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Королівська вілла має 4 спальні та окремий басейн.

/ Фото: цензор

/ Фото: цензор

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/ Фото: цензор

Раніше ми повідомляли, що 29 грудня президент Володимир Зеленський відсторонив на два місяці від виконання обов'язків суддіголову Конституційного Суду України Олександра Тупицького. У відповідь в КСУ назвали указ президента неконституційним.

Співробітники Управління державної охорони вранці 30 грудня не пускали голову Конституційного Суду Олександра Тупицькогона його робоче місце.

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Дубаї Конституційний суд тупицкий
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