Атака хакерів пов'язана із військовими навчаннями РФ? Що кажуть спецслужби

Через тиждень після масштабної кібератаки деякі сайти ще не відновили роботу

В Україні впевнені, що за атакою хакерів стоїть Росія. / Фото: Колаж: Сьогодні

Через тиждень після масштабної кібератаки держустанови продовжують відновлювати роботу своїх інтернет-ресурсів. Нагадаємо, вночі з 13 на 14 січня було заблоковано близько 70 ресурсів, 10 із них зазнали несанкціонованого втручання. Деякі з них відновлюють роботу й досі.

Наприклад, як повідомила Держслужба спецзв'язку та захисту інформації України, учора повністю повноцінно запрацював реєстр Моторного (транспортного) страхового бюро України. Своєю чергою, у Держспецв'язі наголошують, що реєстр, який нараховує персональні дані мільйонів українських автовласників, не постраждав.

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Атака із Росії?

Через тиждень наші джерела у спецслужбах повідомили, що проведено аналіз ситуації та є попередні висновки.

"Є ознаки, які вказують на те, що атака організована "дружньою" нам країною. Також важливо звернути увагу на те, що кібератака сталася після того, як 11 січня російська влада заявила про початок військових навчань. Ми не виключаємо, що кібератака могла бути частиною російських навчань, перевіркою того, за яких обставин "ляжуть" сайти українських держустанов", – повідомило нам джерело в одній із спецслужб.

До цього він додав, що поряд із тими російськими військовими, які брали участь у навчаннях, перебуваючи на полігонах, інші могли перевіряти на міцність український кіберзахист.

"За останні роки сайти держустанов оснащені кращим захистом від кібератак, але це не заважає умовному супротивнику вдосконалювати свою майстерність і ставати все більш витонченим", – повідомили у спецслужбі.

Найпотужніша за останні роки

Теперішню атаку українські силовики та інші фахівці називають однією з найпотужніших останнім часом.

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"Ми можемо з великою ймовірністю стверджувати, що відбулася так звана supply chain attack. Тобто атака через ланцюг поставок. Зловмисники зламали інфраструктуру комерційної компанії, яка мала доступ із правами адміністрування до вебресурсів, які постраждали під час атаки", – повідомили у Держспецзв'язку.

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