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Атака хакеров связана с военными учениями РФ? Что говорят спецслужбы

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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20 января, 17:30
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Через неделю после масштабной кибератаки некоторые сайты все еще не восстановили работу
В Украине уверены, что за атакой хакеров стоит Россия.
В Украине уверены, что за атакой хакеров стоит Россия. / Фото: Коллаж: Сегодня

Спустя неделю после масштабной кибератаки, госучреждения продолжают восстанавливать работу своих интернет-ресурсов. Напомним, в ночь с 13 на 14 января атаке подверглись около 70 ресурсов, 10 из них подверглись несанкционированному вмешательству. Некоторые из них возобновляют работу до сих пор.

Например, как сообщила Госслужба спецсвязи и защиты информации Украины, вчера полностью полноценно заработал реестр Моторного (транспортного) страхового бюро Украины. В свою очередь, в Госспецвязи подчеркивают, что реестр, насчитывающий персональные данные миллионов украинских автовладельцев, не пострадал.

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Атака из России?

Спустя неделю наши источники в спецслужбах сообщили, что проведен анализ ситуации и есть предварительные выводы.

"Есть признаки, которые указывают на то, что атака организована "дружественной" нам страной. Также важно обратить внимание на то, что кибератака произошла после того, как 11 января российские власти заявили о начале военных учений. Мы не исключаем, что кибератака могла быть частью российских учений, проверкой того, при каких обстоятельствах "лягут" сайты украинских госучреждений", – сообщил нам источник в одной из спецслужб.

К этому он добавил, что наряду с теми российскими военными, которые участвовали в учениях, находясь на полигонах, другие могли проверять на прочность украинскую киберзащиту.

"За последние годы сайты госучреждений оснащены лучшей защитой от кибератак, но это не мешает условному противнику совершенствовать свое мастерство и становиться все более изощренным", – сообщили нам в спецслужбе.

Самая сильная за последние годы

Нынешнюю атаку украинские силовики и другие специалисты называют одной из мощнейших за последнее время.

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"Мы можем с большой вероятностью утверждать, что произошла так называемая supply chain attack. То есть атака через цепь поставок. Злоумышленники взломали инфраструктуру коммерческой компании, которая имела доступ с правами администрирования к вебресурсам, которые пострадали в ходе атаки", – сообщили в Госспецсвязи.

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