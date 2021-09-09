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Бабине літо в самому розпалі: синоптик дала теплий прогноз на п'ятницю

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
9 вересня, 16:40
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Континентальна Європа, зокрема Україна, оповита сонячним антициклональним теплом
На українців чекає відмінна погода. Фото: REUTERS / Jennifer Gauthier
На українців чекає відмінна погода. Фото: REUTERS / Jennifer Gauthier

Сонячно, тепло і жодних дощів – такою буде погода в останній робочий день тижня, 10 вересня, а все завдяки антициклону, який не пускає до нас справжню осінь.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

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За її словами, континентальна Європа, зокрема Україна, оповита сонячним антициклональним теплом (фото з космосу). Циклони та фронти з дощами переважно обходять стороною.

Завтра в Україні очікується знову суха сонячна погода з температурою повітря в більшості областей 20-26 градусів.

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У Києві п'ятниця буде дуже приємною – сонце і 22-25 градусів.

В Україну прийшла осінь

  • Літо в Україні видалося дуже спекотним, але варто було йому закінчитися, і відразу ж, з перших днів вересня в країні різко похолодало, йшли дощі, але потім погода знову налагодилася.
  • З другого тижня вересня прийшло бабине літо – стало тепло, але, звичайно, не по-літньому. Традиційно має потеплішати ще також у жовтні.
  • Водночас вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у вересні буде вже не літо, але ще й не осінь. Синоптики кажуть, що першого місяця осені бувало і 8 градусів морозу, і 38 градусів тепла.

Також найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань дав прогноз погоди на осінь і розповів, коли сильно похолодає.

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