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Бабье лето в самом разгаре: синоптик дала теплый прогноз на пятницу

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
9 сентября, 16:40
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Континентальная Европа, в том числе и Украина, окутана солнечным антициклональным теплом
Украинцев ждет отличная погода. Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier
Украинцев ждет отличная погода. Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier

Солнечно, тепло и никаких дождей – такой будет погода в последний рабочий день недели, 10 сентября, а все благодаря антициклону, который не пускает к нам настоящую осень.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

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По ее словам, континентальная Европа, в том числе и Украина, окутана солнечным антициклональным теплом (фото из космоса). Циклоны и фронты с дождями преимущественно обходят стороной.

Завтра в Украине ожидается снова сухая солнечная погода с температурой воздуха в большинстве областей 20-26 градусов.

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В Киеве пятница будет очень приятной – солнце и 22-25 градусов.

В Украину пришла осень

  • Лето в Украине выдалось очень жарким, но стоило ему закончиться, и сразу же, с первых дней сентября в стране резко похолодало, шли дожди, но потом погода снова наладилась.
  • Со второй недели сентября пришло бабье лето – стало тепло, но, конечно, не по-летнему. Традиционно должно потеплеть еще и в октябре.
  • Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре будет уже не лето, но еще и не осень. Синоптики говорят, что в первый месяц осени бывало и 8 градусов мороза, и 38 градусов тепла.

Также самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань дал прогноз погоды на осень и рассказал, когда сильно похолодает.

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